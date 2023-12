De zee stroomt weer tot in Amsterdam, brakke natuur in de Houtrakkerbeemden

Er stroomt weer zout water in Amsterdam. In de Houtrakkerbeemden is op een oude akker een Waddengebied aangelegd, zoals dat honderden jaren geleden gewoon was in Noord-Holland. Het zoute water uit het Noordzeekanaal doet op deze oude aardappelakker de spiesmelde en de zeeaster weer groeien. "En een hoeveelheid vogels die dat trekt", zegt boswachter Rien de Vries van Staatsbosbeheer, "Niet normaal!"

"Het is wel het soort natuur waar je je laarzen voor aan moet doen", grapt Rien. We plonzen door enkeldiep water dat ineens heel snel veel dieper wordt. "Bij een lage waterstand blijft de middengeul nat, want die is diep. Maar juist aan de ondiepere slikrandjes vinden veel vogels hun voedsel." Zo laat in het jaar zien we vooral veel eendensoorten, zoals bergeenden en krakeenden.

De Houtrakkerbeemden liggen tegen recreatiegebied Spaarnwoude aan - Foto: NH Nieuws/Stephan Roest

Zomers vind je hier veel vogelsoorten. "Er zien hier veel eenden en ganzen, maar ook kluten die met hun omhoog gebogen snavel door het ondiepe water heen en weer gaan, opzoek naar kleine beestjes. Er zijn verschillende soorten reigers en nu het riet een beetje begint te groeien vinden ook veel rietvogeltjes hier hun plek."

Kersverse brakwaternatuur onder de rook van Amsterdam - Foto: NH Nieuws/Stephan Roest

Het gebied is toegankelijk voor het publiek. "We hebben paden aangelegd en samen met de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland is er ook een vogelkijk-hut gemaakt." Het is een grote verassing als we in de kijk-hut een nestje aantreffen van boerenzwaluwen met jongen er in. We gaan gauw naar buiten zodat de kuikentjes gevoerd kunnen worden door hun ouders. Wat een wonder!