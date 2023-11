Natuur herstelt na uitsluiting van damherten

Sinds 2019 hebben onderzoekers van drinkwaterbedrijf PWN, de Universiteit van Amsterdam, Waternet, Stichting Bargerveen en de Vlinderstichting 23 'exclosures' opgezet in het gebied, afgebakende zones waar damherten, paarden en runderen niet kunnen grazen. Deze afzettingen vormen een bescherming voor de duingraslanden, duinvalleien en struikgewassen. Het doel van het onderzoek? Zien hoe het duinecosysteem zich ontwikkelt zonder grazende dieren.

Eerste resultaten na vertrek damherten

Het onderzoek is nu halverwege. Uit de eerste geanalyseerde resultaten blijkt dat er verschillen zijn tussen de twee gebieden. In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland – waar altijd veel minder overbegrazing is geweest – zien de onderzoekers dat de begrazingstop niet tot voordelen leidt. In de afgezette gebieden is vooral verruiging te zien door de toename van de vegetatiehoogte.

Anders is dat in de Amsterdamse Waterleidingduinen; daar hebben de afgezette gebieden een duidelijk effect op het aantal plantensoorten. Volgens de onderzoekers groeien er meer karakteristieke plantensoorten, zoals (duin)paardenbloem, valse salie, echt bitterkruid, wilde kardinaalsmuts en driedistel. Daarnaast nemen de hoogte van de vegetatie en het bloemaanbod toe. In de gebieden waar de damherten wel nog mogen grazen is dat niet het geval.

Dieren reageren trager op afwezigheid grazers

In tegenstelling tot bloemen en planten lijken dieren, zoals mieren en veldsprinkhanen, trager te reageren op de afwezigheid van grazers. De onderzoekers denken wel te weten hoe dat komt: "Dieren hebben – anders dan planten – geen strategieën om op een plek te overleven wanneer de omstandigheden tijdelijk ongunstig zijn. Daarom moeten dieren de relatief kleine, herstellende delen opnieuw koloniseren."

Zeker in de Amsterdamse Waterleidingduinen gaat dat niet zo gemakkelijk volgens de onderzoekers. "Dieren moeten vanuit minder zwaar begraasde gebieden relatief grote afstanden afleggen. Zeker voor de zeldzamere en minder mobiele diersoorten, die vaak in kleinere groepen leven, kost dat tijd."