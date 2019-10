Ondanks afschot toch meer damherten in Waterleidingduinen

ZANDVOORT - Het aantal damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Faunabeheereenheden Noord- en Zuid-Holland. In de duinen wordt in de wintermaanden actief gejaagd op de dieren vanwege overpopulatie en de schadelijke gevolgen die dat met zich mee zou brengen.

Afgelopen april zijn er gedurende twee dagen nieuwe tellingen in Noord- en Zuid-Holland geweest. Totaal zijn er 3842 damherten geteld, waarvan er 3309 in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Voor dat gebied geldt dat er dan 159 meer rondliepen dan in dezelfde periode in 2018. Het gaat dan om minimale aantallen, aangezien het onmogelijk is om alle herten één op één te tellen in die tijdspanne.

Meer mannetjes, minder vrouwtjes

Het is de eerste keer, sinds het begin van het afschot in 2016, dat er een lichte stijging is. De eerste jaren daalde het aantal damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen van bijna 4000 naar 3150. Het jagen richt zich dan vooral op de vrouwelijke dieren, de hindes. Daar zijn er in het duingebied in april 2019 wel ruim honderd minder van dan een jaar geleden.

In Nationaal Park Zuid-Kennemerland zet de daling van het aantal damherten zich wel verder voort door het afschot, daar leven nu (minimaal) 532 herten ten opzichte van 892 in 2016. De verhouding van volwassen mannetjes en vrouwtjes is nu, alle gebieden bij elkaar opgeteld, één op één. In 2016 was dat nog één hert op twéé hindes.

Trend

De faunabeheerders vinden het nog te vroeg om in trends te spreken, dat kan pas na meerdere jaren. Het streven is om het totale aantal damherten veel verder terug te dringen. Daar lijken nog wel wat jaren voor nodig te zijn, gezien de minimale populatie de laatste drie jaar boven de drieduizend blijft.

Opmerkelijk is wel dat in alle natuurgebieden het aantal reeën is gestegen. Daar lopen er nu (minimaal) bijna zeshonderd van rond.

Protest

Afgelopen zaterdag vond er in Zandvoort een protest plaats tegen het afschieten van de damherten. De actievoerders concluderen uit de cijfers dat afschot niet helpt en stellen dat het veel leed veroorzaakt onder de dieren. Ze hopen dat de natuurbrug tussen de Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zo snel mogelijk geopend wordt, zodat de dieren een ruimer leefgebied hebben en de hertenstand 'natuurlijk' geregeld wordt.

De provincie, verantwoordelijk voor het afschot, opent de brug op het moment dat het streefaantal herten bereikt is. De Partij voor de Dieren heeft het College van Gedeputeerde Staten opgeroepen om het afschot per direct te stoppen. Op 1 november zullen de jagers weer de duinen intrekken.

Het afschot vindt plaats omdat het overschot aan herten zou zorgen voor schade aan de natuur, onveilige verkeerssituaties en dieren zouden onnodig lijden door voedselschaarste.

Beelden van de mars 'Red de Damherten' in Zandvoort van zaterdag 5 oktober