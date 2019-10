Damhertenmars Zandvoort eindigt met afscheid van hertenfluisteraar Willem

ZANDVOORT - "Het is na vijf jaar wel even mooi geweest", zegt Willem van der Sloot, beter bekend als de hertenfluisteraar van Zandvoort. Hij grijpt de damhertenmars van Animal Rights zaterdag aan om een stapje terug te doen. "Ik kom voorlopig alleen voor bramen in de duinen."

Als de mars zaterdagmiddag bij het Zandvoortse gemeentehuis arriveert, pakt Willem de microfoon. Hij vertelt trots over zijn vijf jaar van actievoeren voor de damherten, van het realiseren van een hek in de duinen tot het strooien van leeuwenpoep op het spoor. Een groot applaus volgt, burgemeester Moolenburgh spreekt een dankwoord uit. Hij is pas twee weken burgervader van Zandvoort, maar had al veel over Willem gehoord. "Willem bedankt, jouw inzet is onvoorwaardelijk en onvoorstelbaar geweest."

Kado

Als grote verrassing krijgt hij van vrienden en vriendinnen een enorm, uiteraard nep, hertengewei aangeboden. "Schitterend, die komt aan de gevel", aldus de emotionele hertenfluisteraar. De burgemeester en wethouder krijgen nog een fles bramensap aangeboden. Die bramen verzamelde hij zelf, hij maakte er flessen sap van en de opbrengst, zo'n duizend euro, draagt hij zaterdagmiddag aan de Dierenambulance over.

Familie eerst

"Ik heb zo ontzettend veel tijd gestoken in de damherten, het is nu tijd voor mijn gezin. Ik heb een jongen van elf en ik moet er voor hem en mijn vrouw zijn", vertelt Willem. Hij blijft zich nog wel inzetten voor Animal Rights, maar zal er niet meer alle dagen in weer en wind op uit trekken om te kijken hoe het met de herten gaat.

Laatste actie

Toch is hij nog niet helemaal klaar met de damherten. Want onlangs werd 'het hert met het scheve gewei' midden in het dorp afgeschoten, omdat het dier aangereden zou zijn. Dat is tenminste de verklaring van de gemeente en van de politie, maar daar gelooft Willem niets van. "Het is een lulverhaal, het hert liep al vijf jaar mank. Het is niet aangereden, er zijn helemaal geen getuigen, er heeft zich niemand gemeld op die zondag. Als ze een fout hebben gemaakt, dan moeten ze dat gewoon toegeven."

Hij hoopt snel een gesprek te hebben met de burgemeester over het schietincident. En of het dan echt helemaal klaar is? Vrienden geloven van niet. "Die stopt echt niet, Willem blijft zich wel met de herten bezig houden."