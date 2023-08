Schotse hooglanders kwamen om de natuur een handje te helpen, nu blijkt het tegendeel

De Schotse hooglanders die al sinds 1992 in het Heemsteedse wandelbos Groenendaal grazen, moeten vertrekken. De zes koeien zouden een positief effect op de natuur hebben, maar in de praktijk blijkt dit niet het geval. De gemeente zegt daarom de lease op de hooglanders op.

Daarnaast vertrappen de dieren beschermde planten zoals sneeuwklokjes, blauwe druifjes en krokussen terwijl de doelstelling is om die soorten uit te breiden. Ook creëren ze olifantpaadjes, die mensen vervolgens bewandelen waardoor wandelpaden ontstaan wat terreinversnippering veroorzaakt en dat is onwenselijk.

De gemeente heeft de dieren ooit in Groenendaal geplaatst om de biodiversiteit te stimuleren en om de esdoornplaag te bestrijden. Ze heeft nu de conclusie getrokken dat dit niet is gelukt. "De runderen eten liever andere planten dan de esdoorn, hierdoor moet deze plaag toch nog met de hand bestreden worden", legt de gemeente uit.

De gemeente denkt na over hoe de biodiversiteit wel gestimuleerd kan worden zonder runderen. Andere dieren heeft de gemeente niet op het oog. "Het weiland naast het wandelbos aan de kant van de Vrijheidsdreef kan worden gebruikt om de biodiversiteit te vergroten." Normaal grazen de zes Schotse hooglanders in de winter in dit weiland.

En een laatste nadeel zijn de uitwerpselen van de koeien die niet worden opgeruimd omdat ze helpen bij de herverdeling van de voedingsstoffen. Volgens de gemeente zijn hondenbezitters daarom minder gemotiveerd om de poep van hun hond op te ruimen. En hondenpoep is in tegenstelling tot de koeienvlaaien juist weer slecht voor het gebied.

Opvallend is dat andere landgoederen in de regio nooit begraasd zijn door runderen. Alleen in het nationaal park Zuid-Kennemerland zijn 50 runderen aanwezig. PWN de beheerder daar is niet van plan deze dieren te verwijderen. "Wij monitoren dit intensief en kijken altijd per gebied wat nodig is", aldus een woordvoerder van PWN.

Verschil

Het grote verschil tussen de twee parken is dat het wandelbos in Groenendaal een echt park is en Nationaal Park Zuid-Kennemerland een natuurgebied is. De paden zijn in het natuurgebied verhard waardoor mensen daarop blijven. Daarnaast is 80 procent van het natuurgebied grasland en veel uitgestrekter, wat veel beter geschikt is voor begrazing dan het bosgebied in Groenendaal.

In het natuurgebied grazen daarom naast Schotse hooglanders meerdere dieren. "Wij gebruiken naast de Schotse hooglanders ook Shetlandpony's en Konikspaarden. Sinds 2007 hebben wij in het Kraansvlak gebied Wisenten toegevoegd. Dit is de laatst overgebleven wilde rundersoort in Europa."

Eind van het jaar

In elk geval kunnen bezoekers nog tot eind van dit jaar de zes Schotse hooglanders in Groenendaal tegenkomen. Daarna moet er ergens anders een plekje voor ze worden gevonden, aldus de gemeente. Het bedrijf dat ze aan de gemeente heeft geleased, is daar nu naar op zoek.