Texelse boswachters met boodschap naar Den Haag: bescherm de natuur veel beter

Texelaar Eckard Boot is één van de tweehonderd boswachters van Natuurmonumenten die vandaag in Den Haag demonstreren. Met een vroege veerboot vertrok Boot samen met zijn collega Loran Tinga naar een demonstratie in de hofstad om de nieuw gekozen vertegenwoordigers in de Tweede Kamer te laten weten de natuur meer de ruimte te geven. "Het is niet alleen tijd voor beterschap, maar ze moeten het nu ook echt laten zien."

Foto: Texelaar Eckard Boot van Natuurmonumenten met het pamflet in Den Haag. - NH Nieuws/Natuurmonumenten

Zij vragen de politiek leiders van alle partijen de natuur beter te beschermen in het volgende coalitieakkoord. Een oproep die door 86 procent van alle mensen in Nederland gesteund wordt. Het is de eerste keer dat boswachters in het land massaal de straat op gaan om de stem van de natuur, die zwaar onder druk staat, luid en duidelijk te laten horen. Een manifest met concrete acties voor natuurherstel werd vandaag officieel aangeboden aan meerdere politici. "Wij werken iedere dag keihard om de natuur gezond te maken en te houden. Maar wij zien dat de natuur verslechtert. Door de klimaatverandering, stikstof, droogte en vervuiling van ons water. Veel planten en dieren zijn al verdwenen of hebben het zwaar", zo staat op het manifest te lezen dat door boswachter Bart Zwiers vanmorgen werd overhandigd aan minister van Klimaat en Energie Rob Jetten.

"Want dan stort alles als een kaartenhuis in elkaar en dan hoeft het niet meer" Eckard Boot, Natuurmonumenten

"We gaan bij alle partijen aandacht vragen dat de natuur wel op de kaart blijft staan", zegt Eckard Boot. "Daarom zijn we nu met zijn allen hier. Ze zijn uit alle windstreken van het land naar Den Haag gekomen. Dat zijn medewerkers van directie tot en met uitvoerenden. De natuur is heel belangrijk en heeft ook ruimte nodig in Nederland. Door bijvoorbeeld gebieden aan elkaar te verbinden. Versterk ze en herstel de biodiversiteit in ons landelijk gebied." Het is volgens de natuuropzichter niet alleen een taak voor Den Haag, maar ook de provincie heeft hierin een belangrijke rol om de natuurdoelen te behalen. "Ook zij moeten hun werk doen. De acties moeten nu niet meer uitgesteld worden of dat er aan gebieden wordt afgeknibbeld, zodat de natuur minder en minder wordt. Want dan stort alles als een kaartenhuis in elkaar en hoeft het niet meer. Daarom komen we nu in actie."

Foto: Boswachter Bart Zwiers overhandigt het pamflet aan minister Rob Jetten. - NH Nieuws/Natuurmonumenten

Het is volgens Boot niet de laatste actie. Want ook als de coalitie straks is gevormd zal Natuurmonumenten er aandacht voor blijven vragen. "Natuurmonumenten is geen organisatie die snel gaat demonstreren", zegt Boot. "Maar het is nu echt tijd dat we onze stem moeten laten horen. We zijn zijn een megagrote club met ongeveer 900.000 leden. We hebben ook een enquête gehouden. Daarin geeft men aan dat de overheid de natuur beter moet beschermen. Als je met zoveel mensen dat vindt, dan moet je er ook iets mee doen."

Foto: Boswachters van Natuurmonumenten demonstreren in Den Haag. - NH Nieuws/Natuurmonumenten