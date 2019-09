Toch geen politieke steun voor boeren Texel: motie tegen meer natuur gaat van tafel

TEXEL - Een motie met het verzoek om verdere natuurontwikkeling op Texel aan banden te leggen, is woensdagavond toch niet doorgegaan tijdens de raadsvergadering. Een meerderheid in de gemeenteraad wil namelijk dat er op het eiland geen agrarische grond meer wordt omgezet in nieuwe natuur. De politiek maakt hier vooral een gebaar richting de provincie Noord-Holland.

Op initiatief van de provincie werd de afgelopen jaren veel nieuwe natuur gecreëerd op Texel. Woensdag opende gedeputeerde Esther Rommel nog het nieuwe natuurgebied Waalenburg. Veel boeren op Texel zijn het hier niet mee eens en protesteerde de afgelopen tijd hiertegen.

Veel boeren dachten de politiek achter zich te hebben, maar dit bleek gisteravond minder waar. De VVD trok zich als eerste terug om de motie in stemming te brengen, later gevolgd door Texels Belang.

Volgens deze partijen was de uitleg die gedeputeerde Esther Rommel van de provincie Noord-Holland dinsdagavond in De Pelikaan had gegeven duidelijk, waardoor de motie volgens hen overbodig was geworden. Rommel gaf dinsdagavond in De Pelikaan aan voor de verdere ontwikkeling van natuur eerst aan de overkant te kijken. Ze vertelde ook dat er op Texel geen sprake is van onteigening van grond ten behoeve van verdere natuurontwikkeling.

Texel 2010, die met de motie was gekomen, wilde hem wel indienen, maar kreeg ook geen steun van het CDA waarna de motie van tafel ging.