Texelse boeren boos over plannen om landbouwgrond te veranderen in natuurgebied

DEN HOORN - Hoewel er nog geen besluit is genomen, zien de boeren rond Den Hoorn de bui al hangen. Het bericht dat de provincie de Natuur Netwerk Nederland-aanwijsgebieden (NNN) als optie ziet om natuur te realiseren, leidt bij de betreffende boeren tot onrust en woede. Langs de akkers, die al tientallen jaren in gebruik zijn voor landbouw, zijn diverse borden geplaatst.

Dat meldt onze mediapartner de Texelse Courant.

De boeren willen hiermee een signaal afgeven in aanloop naar morgen. Dan komt een gedeputeerde van de provincie uitleg geven over de situatie. De Texelse Courant berichtte vrijdag al over de zorgen van de boeren.

De betreffende gebieden liggen in zogeheten NNN-aanwijsgebieden, maar worden al tientallen jaren agrarisch gebruikt. De boeren zijn boos. Zij wijzen naar uitspraken van oud-gedeputeerden die hadden beloofd dat het 'voorlopig wel klaar was met het omzetten van landbouw in natuur'.