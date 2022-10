Texel krijgt grote gaten in de duinen ter bescherming van het eiland en de natuur

De duinen langs de Noordzeekust van Texel krijgen straks grote gaten, want Staatsbosbeheer gaat kerven maken. Die gaten komen in het duin dat aan het strand ligt, zodat de zeewind het duinzand verder kan verspreiden over de duinen die daar weer achter liggen. Zo kunnen de duinen meegroeien met de zeespiegelstijging en wordt de natuur ook een handje geholpen.

Waar en wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet exact te zeggen. "Maar wat wel zeker is, is dat we dit tussen paal 12 en paal 17 willen realiseren", zegt Mariette Smit van Staatsbosbeheer. "De locaties moeten nog goed onderzocht worden. We kijken naar de vorm van de duinen en of de kerf iets aan het gebied toevoegt. En het mag ook geen negatieve impact hebben op de voorzieningen, zoals wandelpaden."

Tegenstrijdig

De duinenrij op Texel wordt al jarenlang versterkt door zandopspuitingen. Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met zandsuppleties ten noorden van De Slufter. Tegelijkertijd hebben het Hoogheemraadschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Texel al langere tijd plannen voor kerven. Zand opspuiten en tegelijk weggraven klinkt misschien tegenstrijdig, en daarom is een goede uitleg belangrijk voor de Texelaars, erkent Smit.

"Het gaat vooral om de gedachte achter deze ingreep. Het klinkt raar als je vele kubieke meters duinzand weggraaft om de duinen te versterken. Maar toch werkt dat zo." Dankzij de kerven kunnen de duinen namelijk meegroeien met de zeespiegel. Een kerf is eigenlijk een diepe stuifkuil die zand doorgeeft van het strand naar de achterliggende duinen.

Robuust

Daarnaast denkt Staatsbosbeheer ook dat de kerven goed zijn voor de natuur in de duinen. "We willen een robuust breder gebied creëren in plaats van een duinreep. Het is de bedoeling dat het kalkrijk zand naar het achterliggende gebied door de wind wordt getransporteerd. Dat is beter voor de biodiversiteit."

"Bovendien is een breder duin goed voor de veiligheid", zegt Smit. Vooral in het najaar en in de winter kan het hard stormen op het eiland. Wandelaars worden dan meestal op het strand gezandstraald. Dit losse zand wordt dan in de stuifkuilen opgevangen en over de duinen heen geblazen.