Afgeslagen Texelse kust wordt hersteld door enorme hoeveelheden zand op te spuiten

Langs de Texelse stranden gaat Rijkswaterstaat tussen nu en komend voorjaar extra zand opspuiten. Er wordt in totaal 2,5 miljoen kubieke meter zand gestort, ongeveer evenveel als vijf keer de inhoud van de Amsterdam ArenA. Begin dit jaar zijn namelijk veel stukken strand weggeslagen door meerdere grote stormen.

Rijkswaterstaat laat de delen van het strand waar de suppletie plaatsvindt tijdelijk afzetten. "Dit doen we vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers en shovels."

De werkzaamheden beginnen deze maand. Het zand wordt voor de kust aangevoerd met sleephopperzuigers en daarna met een zinkerleiding die in zee ligt aan land gebracht, waarna het zand over het strand wordt verspreid. Het zand wordt circa 10 tot 12 kilometer uit de kust van de zeebodem gezogen.

Bezoekers van het strand kunnen het werkterrein passeren langs de kant van de duinen. "Het is belangrijk om afstand te houden van de leiding waardoor het zand wordt aangevoerd. Honden moeten aangelijnd blijven. Watersporters moeten een veilige afstand van minimaal 300 meter tot het baggerschip houden."

Beschermde vogels

Bij de monding van de Sluftergeul, die via het strand naar De Slufter loopt, wordt geen zand gesuppleerd, zodat het zeewater in en uit kan blijven stromen. In het broedseizoen wordt afstand gehouden tot beschermde vogels om te voorkomen dat ze worden verstoord.