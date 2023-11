Huizen zet plan voor natuurspeelbos door na eerdere bezwaren van de buurt

Huizen gaat door met haar plannen om een natuurspeelbos aan te leggen aan de rand van de gemeente, in het gebied Sijsjesberg. Dat plan ligt er al langer, maar werd eerder door de rechter tegengehouden na bezwaren van buurtbewoners.

De rechter stelde de buurt in het gelijk en stuurde de gemeente terug naar de tekentafel. Dat is nu gebeurd. Huizen vindt het gebied Sijsjesberg nog steeds de beste plek voor het aanleggen van een natuurspeelbos. Naar de verkeers- en parkeerzorgen is uitgebreid gekeken.

Het is aan het Goois Natuurreservaat om nu een nieuwe vergunning aan te vragen, die de gemeente Huizen vervolgens zal verlenen. Vanzelfsprekend kunnen tegenstanders eventueel weer bezwaar maken.