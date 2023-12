'Drugswoning' Alkmaar wordt na dodelijke schietpartij tóch niet gesloten

De woning aan de Baansingel in Alkmaar wordt toch niet gesloten deze week. De bewoner van het hoekhuis is in beroep gegaan tegen de beslissing van de burgemeester. Zijn huis was twee weken terug plaats delict, toen een 18-jarige werd doodgeschoten en gevonden bij de buren. Daar is nog steeds niemand voor opgepakt.

Het zorgde voor onrust in de wijk na die 22 november. Vooral omdat de woning al langer bekendstaat als bron van overlast. Geluid, er zou gedeald worden en de 'klanten' zouden buren lastigvallen.

De bewoner (58) werd kort na de schietpartij aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid, maar is inmiddels vrij en geen verdachte meer. Hij mocht naar huis, maar daarop zijn buurtbewoners in actie gekomen en schreven een brief naar de burgemeester.

Anja Schouten besloot op haar beurt mede op basis van politierapportages het huis te sluiten. Dat zou deze week gebeuren, alleen blijkt de Alkmaarder in beroep te zijn gegaan tegen die beslissing.

De rechter stelde hem in het gelijk, valt te lezen in een brief van de burgemeester naar de raad. Op welke gronden is op dit moment nog niet duidelijk. De rechtbank Noord-Holland is gevraagd naar de beslissing.

Camera's op hoek straat

"Ik begrijp dat dit voor veel omwonenden een andere uitkomst is dan gehoopt en beraad me op vervolgstappen", aldus Schouten.

Om het gevoel van veiligheid enigszins te vergroten, worden er voor drie maanden camera's geplaatst in de straat Baansingel, op de kruising met de Spieghelstraat.