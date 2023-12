Bewoners in de kou door kapotte voordeur: zorginstelling wacht al weken op reparateur

In de hal van zorginstelling Philadelphia aan het Tamarixplantsoen in Heerhugowaard is het al weken ijskoud. De elektrische voordeur is kapot, maar de reparateur is de komende weken helemaal volgeboekt. "Dit zorgt wel voor onrust."

De voordeur van de Heerhugowaardse zorginstelling is al weken stuk - Foto: Streekstad Centraal

Het zorgcomplex aan het Tamarixplantsoen biedt een veilige woonplek aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Kan iedereen daar nu zomaar binnenlopen? "We hebben nog wel een eigen voordeur ertussen", reageert een medewerkster tegenover mediapartner Streekstad Centraal. "Het is dus niet onveilig. Maar het is wel heel koud." Woonwaard, de eigenaar van het complex en verhuurder van de woningen, is bekend met het probleem. "We zijn er volop mee bezig", laat een woordvoerder weten. "Dat het lang duurt, dat vinden wij ook. Maar het ontbreekt helaas aan mankracht." (Tekst gaat verder na foto)

Assa Abloy was voor een reactie niet bereikbaar - Foto: Streekstad Centraal