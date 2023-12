Zoon daagt bewindvoerder dementerende moeder voor rechter: "Roken is een mensenrecht"

In de rechtbank van Alkmaar is vandaag een kort geding over roken. Jurjen Sietsema uit Alkmaar stelt dat zijn 83-jarige moeder geen sigaretten mag kopen van haar bewindvoerder. Hilda woont in een verzorgingstehuis voor mensen met dementie in Bergen en sigaretjes 'is het enige waar ze nog van geniet'.

"Ze zit daar in een wachthuis voor de dood. Ze komt er niet om te herstellen. Pak dat sigaretje niet van haar af", aldus Sietsema tegen NH voorafgaand aan de zitting van vanmiddag.

Zijn moeder lijdt aan Alzheimer in een vergevorderd stadium. In verband met schulden in het verleden en geen sociaal netwerk wordt het geld van Hilda al een jaar of vijftien beheerd door bewindvoerder Finaid B.V - vertegenwoordigd door Joris Poll.

Daarnaast is hij ook als haar mentor aangesteld, wat inhoudt dat hij gaat over niet-financiële zaken, zoals de zorg voor de bejaarde mevrouw.

Zoon Sietsema, pas sinds een jaar weer aanwezig in het leven van zijn moeder, beweert dat de bewindvoerder het rookontmoedigingsbeleid in het verzorgingstehuis volgt en zij dáárom geen sigaretten meer mag aanschaffen.

"Terwijl ze al zeventig jaar verslaafd is. Andere mensen die wel zelf sigaretten kunnen kopen mogen dat wel gewoon", aldus Sietsema, die haar nu bij zijn bezoekjes uit zijn eigen pakjes een peuk geeft.

Hij beschrijft roken als 'een mensenrecht' en wil bij de rechter afdwingen dat ze die van haar eigen geld krijgt.

Lichamelijke klachten

De betreffende bewindvoerder heeft een hele andere lezing van de situatie. Poll van Finaid B.V. zegt dat hij de 83-jarige Hilda helemaal niet verbiedt om te roken. "Dat zouden wij nooit doen. Maar we hebben wel besloten dat ze niet meer actief sigaretten aangeboden krijgt."

Samen met de medewerkers van de woonzorglocatie en een arts zou in een overleg zijn geconcludeerd dat de lichamelijke klachten die mevrouw krijgt van roken heel ernstig zijn. "Als ze niet rookt, gaat het veel beter met haar. En daarbij: ze vraagt helemaal niet om sigaretten. Ze lijkt helemaal niet door te hebben dat ze niet rookt."

Poll was verbaasd toen hij de dagvaarding van haar zoon op de mat kreeg. "Maar ik vind het ook goed dat een rechter hier eens naar kijkt en een beslissing neemt."

In de rechtbank staan de zoon en bewindvoerder vandaag om 13.00 uur tegenover elkaar in een kort geding. Het is nog niet duidelijk of er meteen een uitspraak is.

Later vandaag volgt een verslag van de zaak.