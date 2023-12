Speciaal om mantelzorgers te ontlasten: Logeerhuis Amsterdamse Pijp opent officieel de deuren

Afgelopen week is in De Pijp in Amsterdam Logeerhuis Tolstraat officieel geopend: de eerste plek in de stad waar hulpbehoevende mensen kunnen logeren, zodat hun mantelzorgers wat tijd voor zichzelf kunnen hebben. "We nemen even de taak van de mantelzorger over."

Loogman was eerder manager bij het centrum voor mantelzorg Markant. "We merkten dat mantelzorgers niet op vakantie konden gaan. Dat is toch wel te gek in een stad als Amsterdam, dat je als mantelzorger niet eens een vakantie kan boeken. Alle beschikbare bedden (voor de hulpbehoevende mensen die zorg nodig hebben, red.) waren in verpleeghuizen en daar weet je pas een dag van tevoren of je terechtkan of niet. Dus wij vonden dat we daar iets voor moesten organiseren. Het heeft even geduurd, maar nu zijn we er."

De ballonnen hangen nog buiten. Logeerhuis Tolstraat ontvangt al mensen vanaf juni dit jaar, maar de officiële opening was afgelopen dinsdag. "Het was een mooi feestje", zegt Karin Loogman, één van de oprichters.

Loogman: "We nemen even de taak van de mantelzorger over. Maar ook mensen die net uit het ziekenhuis komen en even moeten bijkomen zijn welkom. Wij leveren zelf geen verpleging, dat doet de thuiszorg. Maar er is hier wel 24 uur per dag iemand aanwezig. In de toekomst gaan we hier wel zorg verlenen. Daar groeien we langzaam naartoe. Nu zorgen we voor heerlijk eten, drinken en gezelligheid."

Het Logeerhuis is net een hotel. Er zijn twaalf slaapkamers en er is een gemeenschappelijke ruimte waar wordt gegeten, gedronken en gekletst.

Ron blijft een paar nachten slapen in het logeerhuis. Hij kreeg ruim acht jaar geleden een zware beroerte en is deels verlamd. Zijn vrouw Erna was - samen met haar zussen - ruim dertig jaar mantelzorger voor haar ouders en nu dus voor haar eigen man. Erna is blij dat er nu ook in Amsterdam een plek is waar ze Ron vrij eenvoudig even kan achterlaten.

"Een mantelzorger heeft het af en toe nodig om even weg te gaan. Het is hier echt super. De hele dag wordt er naar de mensen omgekeken en ze worden goed verzorgd. En het voordeel is dat ik al drie maanden van tevoren kan weten of er een plekje is. Bij de verpleeghuizen zeggen ze wel 'we hebben een plekje', maar daar krijg je het maar kort van tevoren te horen."

Ron snapt dat zijn vrouw er af en toe even tussenuit moet. Hij heeft eerder dit jaar al acht dagen gelogeerd in Logeerhuis Tolstraat. "Zodra mijn vrouw op vakantie gaat of een paar dagen weg wil, probeer ik hier te komen. Het is net een hotel. Zij gaat op vakantie in een hotel en ik zit ook in een hotel."