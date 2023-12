Bewoners vinden zeehond op de Vaartdijk in Assendelft

Een bijzondere vondst zondagavond in Assendelft. Daar hebben bewoners op de Vaartdijk een zeehond gevonden. De politie was snel ter plaatse en kon niet geloven wat ze zagen. "We weten dat wij een veelzijdig werkgebied hebben. Maar we hadden nooit verwacht een zeehond tegen te komen tijdens onze dienst", schrijft een agent op Facebook.

De verdwaalde zeehond is opgehaald door de dierenambulance. "In eerste melding ging er een ambulance die kant op, denkend dat de melder een overdosis paddo's had genomen", vertelt de politie.

Op social media melden bewoners dat er wel vaker een zeehond is gezien in de Zaan. Een tijdje terug werd er zelf een gespot in de Purmerringvaart in Purmerend en ook in het Markermeer.

Terug in zee

Dierenambulance Kennemerland laat weten dat ze het dier in overleg met zeehondencentrum Pieterburen weer hebben vrijgelaten in zee. Ze hebben foto's en video's gestuurd naar het zeehondencentrum en volgens Pieterburen was de zeehond gezond en mocht ie terug naar zee.