Ziek zeehondje wijkt voor storm op zee: "Laat het dier alsjeblieft met rust"

Even lijkt het erop dat er een grijze stootwil (zo'n stootboei voor een boot) op het asfalt ligt, maar al gauw zit er toch beweging in. Het is een kleine zeehond en het lijkt moeite te hebben met ademen. Ecomare op Texel verwijst naar Zeehondencentrum Pieterburen, dat na een kort filmpje besluit om toch maar de dierenambulance te sturen. "Mogelijk heeft de zeehond een longworminfectie", zegt een dierverzorger van Pieterburen.

Dat het dier veel bekijks trekt snapt hij wel, Bert Hilberts van de dierenambulance in Den Helder, maar fijn is het niet: "Het dier ligt te rusten, heeft zo te zien goed gegeten, maar hij ademt niet goed. We markeren de zeehond en houden het de komende dagen in de gaten. De natuur moet ook zijn werk kunnen doen."

Bert heeft een dringende oproep voor bezoekers aan de dijk en het strand: "Dit is het leefgebied van deze dieren en heb daar respect voor. Blijf dus alstublieft ten minste op 30 meter afstand, ook met de hond."