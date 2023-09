Blinde Jan overleden: oudste zeehond (36) van Ecomare was 'op' en is ingeslapen

De oudste zeehond van Ecomare, Jan van 36, is ingeslapen. Het ging al een tijdje slecht met het blinde dier, dat geliefd was bij zowel bezoekers als verzorgers. Het was dan ook geen gemakkelijk besluit om de zeehond te laten inslapen, zegt Ecomare , 'maar hij was echt op'.

De zeehond heeft zijn hele leven in Ecomare gewoond. Hij werd in de zomer van 1987 als pup van enkele weken oud gevonden op het strand. Het was al snel duidelijk dat hij aan beide ogen blind was: het bleek dat in zijn ogen het eerste hoornvlies ontbrak. Een zeehond die aan één oog blind is, kan zichzelf wel redden in de natuur, aldus Ecomare. "Volledige blindheid is een te grote handicap. Daarom is Jan toegevoegd aan de vaste groep van Ecomare."

Spetteren

Jan was er altijd, geeft Ecomare aan. "Als de dierverzorger twee keer op zijn of haar dijen klopte, wist Jan dat het de bedoeling was dat hij op de kant kwam. Dan kon de verzorger hem even goed bekijken. Jan lustte alles en wist wat hij waard was. In het algemeen was hij heel rustig, maar duurde het te lang voor hij een vis kreeg, dan begon hij hard te spetteren. Een opdringerige soortgenoot kon op zijn plaats gewezen worden met een grauw."

"Het zal de komende tijd heel raar zijn dat zijn vaste plek tijdens het voeren leeg blijft", laat Ecomare weten. "We gaan Jan missen in het bassin."

Ecomare heeft door de jaren heen diverse filmpjes gedeeld van Jan, waaronder deze in januari: