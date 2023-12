Minder subsidie voor beweging in kleine Haarlemmermeerse dorpen: "Wij vinden dit heel erg"

Inwoners van kleinere Haarlemmermeerse kernen zijn gemiddeld 'een klein beetje' gezonder en rijker dan inwoners van grotere kernen. Daarom gaat er voortaan veel minder aandacht en subsidie naar activiteiten om beweging in hun dorpen te stimuleren. Dit is volgens dorpsbewoners een nieuw bewijs dat de gemeente inwoners van kleine kernen achterstelt.

Duco Bauwens in winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp - Foto: Team Sportservice Haarlemmermeer

Om Haarlemmermeerders te stimuleren in beweging te komen, biedt Team Sportservice Haarlemmermeer nu nog overal in de gemeente activiteiten aan. Zo trommelde de club deze maand nog Nederland in Beweging-presentator Duco Bauwens op, om in winkelcentrum Vier Meren het winkelend publiek te begeleiden bij de nodige rek- en strekoefeningen. Ook in de toekomst zullen er voor Hoofddorpers activiteiten worden georganiseerd, maar voor inwoners uit vele kleine kernen ligt dit anders. "De gemeente heeft Haarlemmermeer-West en -Zuidoost als minder prioritair aangewezen", vertelt Ralph Uittenbogaard van Team Sportservice Haarlemmermeer.

Onder gebied Haarlemmermeer-West vallen Beinsdorp, Cruquius, De Liede, Lisserbroek, Nieuwebrug, Vijfhuizen en Zwaanshoek. Onder gebied Haarlemmermeer-Zuidoost vallen Abbenes, Buitenkaag, Burgerveen, Oude Meer, Aalsmeerderbrug, Rozenburg, Rijsenhout, Schiphol en Weteringbrug.

Dat de kleine kernen in West en Zuidoost 'minder prioriteit' krijgen, betekent dat Team Sportservice daar niet langer op eigen initiatief activiteiten zal organiseren. "We vertrekken daar niet volledig, maar zullen er niet pro-actief iets doen", aldus Ralph. Inwoners en sportverenigingen uit die kernen kunnen nog wel kosteloos met een concreet verzoek Team Sportservice om hulp vragen. Voor scholen geldt dat zij de inzet van Team Sportservice zelf moeten betalen. Kinderen uit kleine kernen Van de inwoners uit kleine kernen zullen voornamelijk kinderen de dupe worden. Andere Haarlemmermeerse kinderen kunnen nog steeds na schooltijd een sportles van Team Sportservice volgen, maar voor kinderen uit bijvoorbeeld Cruquius en Lisserbroek houdt dit op. "Dat is volgens ons een gemis want het onderwijs is een belangrijke vindplek om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met sport en bewegen", vertelt Ralph. Ook onder schooltijd zullen kinderen uit Haarlemmermeer-West en Zuidoost minder aangemoedigd worden om in beweging te komen. Eerder richtte Team Sportservice de beweeghoek in klaslokalen van kleuters in om daar spelletjes te spelen. Ook keek ze samen met de scholen naar de beste indeling voor een schoolplein om kinderen in bewegen te krijgen.

"Het moet niet uitmaken of je uit Hoofddorp of uit Lisserbroek komt" Mark Scholte

In de kleine kernen heerst verbazing. "Het moet niet uitmaken of je uit Hoofddorp of uit Lisserbroek komt", reageert Mark Scholte uit Lisserbroek, die zelf vader is. "Ieder kind moet toegang hebben tot sport." Ook op sportverenigingen is er onvrede. "Dat slaat helemaal nergens op", reageert Truus Keijzer van voetbalvereniging SCW in Rijsenhout. "Als het om dorpen gaat kan niets. Maar in Hoofddorp en Nieuw-Vennep blijft alles gewoon doordraaien: dat is typisch gemeente Haarlemmermeer. Wij hebben ook behoefte aan ondersteuning." Bij verenigingen is Team Sportservice actief met clubkadercoaches die handvatten geven aan lokale verenigingen en nieuwsbrieven met activiteiten sturen. "Zij hielpen op alle fronten", vertelt ze. "Als ze alleen nog maar reactief helpen, gaat dat heel anders zijn. Wij vinden dit heel erg."

"Ik snap niet dat het niet evenredig verdeeld wordt" Brenda van Poecke van DSOV Vijfhuizen

Ook in Vijfhuizen is Team Sportservice erg geliefd. Team Sportservice heeft laatst nog samen met de lokale sportvereniging een campagne opgestart om vrijwilligers te werven. "Dat voelt heel fijn voor een club waar je best hard moet werken om genoeg leden en vrijwilligers te houden", vertelt Brenda van Poecke van DSOV Vijfhuizen. "Als de pot leeg is, snap ik dat je moet bezuinigen", vertelt ze. "Ik snap niet dat het niet evenredig verdeeld wordt." Gezondheid De gemeente heeft ervoor gekozen om bijvoorbeeld Hoofddorp en Nieuw-Vennep prioriteit te geven, omdat de inwoners van die kernen gemiddeld iets minder gezond zijn dan de dorpsbewoners. "Er wonen vaak armere en lager opgeleide gezinnen, die minder bewegen en minder met hun gezondheid bezig zijn", vertelt de gemeente. "Zij hebben vaak geen geld om voor sport te betalen." In de kleinere kernen zijn iets minder problemen op dat gebied, al noemt de gemeente deze verschillen 'klein'. "Natuurlijk zouden we graag overal evenveel aanbieden", zegt de gemeente. "Maar de middelen zijn beperkt en er is gekeken hoe we de middelen het beste kunnen inzetten."

De raad heeft besloten de totale subsidie aan Team Sportservice Haarlemmermeer af te bouwen van 1.929.960 euro naar maximaal 1.664.400 euro. Wel ontvangen ze nog een bijdrage vanuit Het Rijk. Ondanks deze verminderde subsidie is Team Sportservice blij. "We waren bang te verdwijnen", licht Ralph toe. "Nu kunnen we toch heel veel mensen in beweging krijgen." Onbetaalbaar Fysiotherapeut Bas Besselink uit Hoofddorp ziet elke bezuiniging op sport als een grote fout. Al jarenlang ziet hij de zorgvraag vanuit jongeren toenemen. Doordat ze minder sporten, hebben ze vaker obesitas en blessures. "Sport wordt voor veel mensen onbetaalbaar", vertelt hij. Op de lange termijn gaat het bezuinigen op sport de overheid juist veel geld kosten, beweert hij: "Als mensen minder gaan sporten, gaan de kosten in de gezondheidszorg juist stijgen en komt er nog meer druk binnen die sector."