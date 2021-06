Gemeente wil miljoenen bezuinigen op sport: "Betaalbaar sporten verdwijnt"

Robert van de Graaf van Sportservice Haarlemmermeer, een maatschappelijk organisatie die sporten toegankelijk en betaalbaar houdt, vreest de concrete gevolgen van de bezuiniging. "De contributie zal bij verenigingen stijgen, waardoor betaalbaar sporten verdwijnt. Ook sportondersteuning op en rond school stopt en ondersteuning bij aangepast sporten eindigt. Daarnaast is talentontwikkeling en het behouden van een topsportklimaat onmogelijk en als klap op de vuurpijl verdwijnt ook het team van Sportservice Haarlemmermeer."

Sport- en spelprotest

Aanstaande donderdagavond bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college. Om door de raadsleden gehoord te worden, organiseert Robert met zijn team een week lang op het Raadhuisplein in Hoofddorp allerlei sport- en spelactiviteiten voor jong en oud.

Ook verschillende scholen sluiten aan op het Raadhuisplein en uiten hun onvrede over het voorstel van het college. De bezuinigingen zouden namelijk ook veel impact hebben op het basisonderwijs. "Sportondersteuning op en rond de school eindigt waardoor bijvoorbeeld

pauzesport, naschoolse sport en sportclinics geen doorgang meer hebben", zegt Robert.

Naast alle activiteiten op het Raadhuisplein is er ook een petitie gestart, die ondertussen al bijna door 3.000 mensen is ondertekend.

“We begrijpen de reactie van Sportservice heel goed", laat wethouder Fouad Sidali weten. "De bezuinigingen hebben een grote impact op onze inwoners en ondernemers. Wij zijn ons hiervan heel bewust en het college voelt zich genoodzaakt om deze maatregelen te nemen om de begroting in evenwicht te brengen en daarmee toekomstbestendig te maken."

Olympische droom in duigen

Naast de breedtesport wordt ook bezuinigd op topsport. Zo wordt de toekomst van het nationale team synchroonzwemmen, gevestigd in Hoofddorp, onzeker. De ploegen zouden geen gebruik meer kunnen maken van het zwembad in het Sportcomplex Willem-Alexander, het zwembad dat juist gemaakt is voor synchroonzwemmen.

De levens van de internationals zijn volledig ingericht op hun trainingsuren in Hoofddorp. Noortje Steijnen komt uit de regio, als deze bezuinigingen worden doorgevoerd komt haar olympische droom in gevaar. "Hier kunnen we veel trainen, iets wat ik nodig heb om mijn droom waar te kunnen maken. Het zou dus wel echt heel jammer zijn als wij hier weg zouden moeten. Ik weet niet of ik met een verhuizing mijn dromen waar kan maken", vertelt de Hoofddorpse.

Op 10 juni stemt de gemeenteraad over het voorstel om deze bezuinigingen door te voeren. Mocht er daadwerkelijk twee miljoen euro minder beschikbaar zijn voor sport in Haarlemmermeer, heeft dat een grote impact op de gezondheid van de regio, denkt Robert van de Graaf van Sportservice Haarlemmermeer. "Dan zie je de komende jaren echt de beweegarmoede toenemen, wat leidt tot een toename van overgewicht", besluit hij.