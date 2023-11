Basketballers in Zwanenburg spelen met poncho's en paraplu's onder lekkend dak

In de sporthal van het Zwanenburgse dorpshuis weerklinkt het geluid van druppelend water op paraplu's, terwijl basketbalspelers gehuld in poncho's vastberaden een potje spelen. Deze ongebruikelijke actie dient als statement tegen de voortdurende lekkages die de sporthal al tweeënhalf jaar teisteren. De sportverenigingen zijn er klaar mee en willen dat de gemeente in actie komt.

Er is ook geen andere sporthal waar de basketballers naar kunnen uitwijken: alle sporthallen - van Haarlemmermeer tot Amsterdam - zitten vol. "Wij hebben nu tweehonderd man die niet kan sporten. Ik moet ze continu teleurstellen. Ons basketbalseizoen valt door de gemeente letterlijk in het water."

De schade die de basketbalvereniging hierdoor heeft opgelopen, loopt inmiddels in de duizenden euro's. "Trainingen en competities gaan keer op keer niet door, leden zeggen op, coaches moeten doorbetaald worden", zegt Romario. "Ik weet niet wie de rekening gaat betalen, maar ik niet."

Paraplu's

Om te laten zien dat het zo echt niet meer langer kan, zijn de sporters in de lekkende sporthal samengekomen om een potje basketbal te spelen. Over hun sportkleding hebben ze een poncho aan en ze hebben een paraplu in de hand. Daar waar water van het plafond naar beneden druppelt, hebben ze pylonen en emmers neergezet.

De sporters die de zaal gebruiken, bij elkaar opgeteld honderden mensen, zijn het ook helemaal zat. De kinderen die meedoen aan de protestactie zijn daar geen uitzondering op. "Het is echt superirritant dat je gewoon niet kan trainen. Ik wil gewoon lekker sporten met m'n teamgenoten," zegt handballer Indy. Basketballer Jizhmahaël ziet z'n seizoen verdampen: "Ik heb nu al twee wedstrijden niet kunnen spelen, de hele club niet. Dat is toch hartstikke raar?"

Oplossing onzeker

Ook de exploitant van de sporthal, Stichting Zwanenburg-Halfweg, zit met de handen in het haar, vertelt voorzitter Wim Hut: "Het is al twee jaar gedoe, maar de laatste maanden loopt het echt de spuigaten uit qua overlast. Wij schakelen dan de gemeente in, en die doen echt wel wat ze kunnen, maar de frustratie bij de sportverenigingen is meer dan terecht. De aannemer gaat nu werken aan een nieuwe oplossing, waarvan we vurig hopen dat die het oplost. Maar zeker weten doen we het niet."

De gemeente is de eigenaar van de gymzaal en dus degene die het onderhoud moet bekostigen en op touw moet zetten. Bij de protestactie was een raadslid van de ChristenUnie aanwezig, die zei de kwestie bij de raadsvergadering van deze donderdag onder de aandacht te brengen.

De oplossing is volgens de basketballers helder: het dak moet eraf en er moet een nieuw dak op. "Dan hebben we tenminste perspectief", zegt Romario, wetende dat er ook dan een tijd niet gesport zal kunnen worden. "Alles beter dan dit."