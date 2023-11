Opluchting en tranen nu Cobra Museum definitief open mag blijven

Afgelopen vrijdag was al duidelijk dat het de goede kant op ging toen het college van burgemeester en wethouders in een persbericht aankondigde de subsidie van 1,4 miljoen aan het museum te willen geven. Projectleider van tentoonstellingen bij het Cobra Museum Marieke van Zuilichem vertelt over die dag: "De mensen waren gewoon in tranen. Het gaat niet alleen om de 35 mensen die in dienst zijn aan, maar er zitten ook zeventig vrijwilligers die ons altijd bijstaan."

"Met de kunst die we daar tonen, willen we zo veel mogelijk mensen blij maken of ontroeren"

Door het besluit dat de raad gisteravond heeft genomen staat Marieke niet op straat. Ook collega Joan Madiredjo, die hoofd van de financiële afdeling is, kan haar geluk niet op. "Weet je wat het is", begint ze, "voor een museum of de cultuursector werk je niet voor het geld. Je werkt omdat daar je passie ligt. Je wil iets betekenen voor het publiek. Met de kunst die we daar tonen, willen we zo veel mogelijk mensen blij maken of ontroeren."

Het goede nieuws willen de vrouwen op 21 december vieren tijdens de opening van de nieuwe tentoonstelling van fotograaf Anton Corbijn. Marieke: "Daar zijn we heel trots op."

'Echte werk begint nu'

Ook quote-miljonair en kunstliefhebber Marius Touwen, die als de grote redder van het Cobra wordt gezien, reageert na de allesbeslissende raadsvergadering uitgelaten. Toch is zijn toon ook meteen serieus: "Het echte werk begint nu. Nu is de verantwoordelijkheid op onze schouders geladen, dus we moeten nu in een jaar tijd laten zien dat we het kunnen."

Touwen gaat het Cobra Museum een half miljoen euro lenen om vernieuwingen, zoals een verbouwing, door te voeren. Ook vastgoedmagnaat Zadelhoff (ook Quote-miljonair) leent het museum een half miljoen euro. Touwen zal de komende tijd ook optreden als interim directeur en op zoek gaan naar een nieuwe directeur.