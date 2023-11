Joanne verzamelt warme kleding en schoenen om mensen in nood de winter door te helpen

Warm gekleed de winter door: niet iedereen heeft daar de centen voor. Bij de Reshare Store aan de Payglop in Alkmaar is floormanager Joanne Havenaar daarom druk in de weer met het inzamelen van stevige schoenen, maar ook mutsen sjaals en wanten, zodat mensen die in armoede leven of dakloos zijn, niet in de kou zitten. "Laat deze winter iemand anders in jouw schoenen lopen."

En dat is te merken: steeds meer mensen weten de winkel in de Alkmaarse binnenstad te vinden. "Na corona dachten we: gaan we dit overleven? Maar alles is veranderd. Om tweedehands kunnen we eigenlijk niet meer heen. Het is zeker ook niet meer alleen voor mensen met een kleine portemonnee."

De ReShare Store is onderdeel van het Leger des Heils en heeft naast de vestiging in Alkmaar sinds kort ook een winkel aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam. Op beide locaties kunnen de spullen worden ingeleverd. "We richten ons op mensen in nood, maar die groep van mensen die tegen de armoedegrens aanzitten, wordt steeds groter", zegt Joanne.

Leger des Heils ReShare is een van de grootste kledinginzamelaars van Nederland, vertelt Joanne. "Een jaar of tien geleden is het idee voor de winkels ontstaan. We kregen zoveel mooie kleding aangeleverd. Dus bedachten we in crisistijd: waarom bieden we dit niet aan voor een mooi prijsje?"

In de zaak hangt een breed aanbod aan tweedehandskleding voor mannen en vrouwen. Wollen truien, leren jassen en suède rokjes, maar ook schoenen, sjaals en sieraden. "Tegenwoordig is tweedehands uniek en origineel. Jongeren, vintageliefhebbers en mensen die duurzaam leven zijn hier ook te vinden."

Aan de ingezamelde spullen komt geen prijskaartje te hangen, die worden gratis weggegeven. Samen met collega Peter en een groot team van vrijwilligers wordt alles wel eerst zorgvuldig uitgezocht op kwaliteit, maat en kleur. "Iedereen heeft weleens schoenen gekocht die later toch tegenvielen of een extra muts of sjaal over. Het is allemaal welkom. Vooral aan goede, stevige schoenen is veel behoefte, want het gaat natuurlijk weer vriezen."

Stapels dozen

Na de doneeractie worden de spullen, in samenwerking met lokale instanties, rondom kerst weggegeven. De inzameling duurt tot en met 19 december. "Ik hoop op heel veel donaties, alleen weet ik nog niet waar we het allemaal gaan laten", zegt ze lachend. "Desnoods zetten we alle dozen gewoon middenin de winkel."