Wordt de fashionindustrie eindelijk duurzaam als we allemaal tweedehands kopen?

De naaimachines snorren dat het een lieve lust is in het Amsterdamse naaiatelier van New Optimist. Het duurzame modemerk wil laten zien dat duurzaam produceren in de fashion-industrie wel degelijk mogelijk is. De invoering van statiegeld op kleding moet helpen om de afvalberg kleiner te maken. Maar Heleen van der Ploeg doet niet meer mee met de laatste mode. Zij heeft ervoor gekozen om alleen nog maar goede tweedehands kleding te kopen. Deze aflevering van Pak An Groen gaat over mode.