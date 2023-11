Drukte bij speelgoedruilmarkt in Laren: "Kinderen merken niets van tweedehands cadeaus"

De recyclesint is weer in het land en daarom bedachten de Larense Shirley Kuijpers en Sabine Ottervanger een speelgoedruilmarkt. Bij De Groene Afslag in Laren zijn gisteravond cadeaus geruild en het was een drukke bedoening.

Sinterklaascadeaus zijn niet alleen duur, maar ieder jaar opnieuw speelgoed kopen is ook niet duurzaam. Shirley en Sabine hebben hiervoor de perfecte oplossing bedacht: een speelgoedruilmarkt.

Shoppers vol

Al het speelgoed wordt ingewisseld voor munten en met deze munten worden cadeaus gekocht. Er komt geen geld aan te pas en er kan alleen geruild worden. "Mensen komen met shoppers vol spullen aan en gaan ook weer weg met een volle tas. Zonder er iets voor te betalen, heb je weer nieuw speelgoed", laat Sabine weten. "Daarbij merken kinderen toch niets van tweedehands cadeaus."

Minder te besteden

Voor elk stuk speelgoed krijg je een aantal munten. Nadat al het speelgoed is ingeleverd, is het wachten totdat alles is verzameld. In een andere ruimte wordt het speelgoed uitgezocht en kan het ruilen beginnen. Het evenement is niet alleen duurzaam, maar ook voor mensen die minder te besteden hebben. Vaak is de decembermaand al duur genoeg.

Het speelgoed dat over blijft, wordt gedoneerd aan de voedselbank.