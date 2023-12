Nooit meer friemelen met pleisters door deze uitvinding van Alkmaarse studenten

Voor veel zorgmedewerkers zit er niets anders op dan te dealen met het dagelijks gefriemel, de steriele handschoenen die aan elkaar én de leukoplast plakken, rafelige randen en dat soort ongemak. Maar studenten van de Hogeschool InHolland in Alkmaar bedachten daar in een paar maanden tijd een handige oplossing voor: de 'AidMate'.

Even een verbandje dichtplakken, het is voor verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers niet zelden een moment van irritatie. Omdat de werkdruk in de zorg al hoog genoeg is, bedachten Joost, Jens, Robin, Ryan en Quirijn, studenten technische bedrijfskunde, een uitvinding die een einde moet maken aan het gestuntel met plakband. Een plakbandhouder waarmee leukoplast razendsnel kan worden uitgerold en afgesneden.

Het idee is zo simpel, dat de vraag rijst: waarom bestond dit niet al? "Ja, dat is een goede vraag", reageert Jens tegen mediapartner Streekstad Centraal. "Dat hebben wij ons ook afgevraagd."

Niet over één nacht ijs

Het project ging van start in september. Nu proberen de jonge uitvinders de 'AidMate' meer bekendheid in de zorg te geven. CEO Robin legt uit dat 'zijn' team niet over één nacht ijs is gegaan. "Onze prototypes zijn door zorgprofessionals getest. De feedback hebben wij verwerkt tot een product 'voor de zorg, door de zorg'."

Dat het AidMate-team staat als een huis blijkt wel uit de presentatie die mediapartner Streekstad Centraal krijgt in het lab-lokaal. Jens is de verkoper, Ryan de marketeer. "Ik heb ook het logo ontworpen", vertelt Ryan. "En ik heb een eigen printer thuis." Een 3D-printer, wel te verstaan. Daarmee worden de AidMates geprint. "We hebben een voorraadje geprint. Dan kunnen we de vraag aan."

Er zijn zelfs twee printers, want uitvinder Joost heeft er thuis ook een. Zijn vriendin werkt in de zorg en kan dus met een druk op de knop haar eigen voorraad aanvullen. "Toen we in september met een idee moesten komen, vertelde zij dat het werken met leukoplast op het werk zo'n gedoe is. Daar hebben we toen deze oplossing op gevonden, zo is het ontstaan." De Barsingerhorner is er nuchter onder, maar dat idee heeft nu toch een behoorlijke vlucht genomen, vele prototypes later.