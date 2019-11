Alkmaarse studenten bedenken slimmigheidje tegen kauwgom op straat

Soms is één plus één drie. Studenten van hogeschool Inholland in Alkmaar denken dat te bewijzen met hun GumVote. Met dit 'stembord' willen ze én mensen om hun mening vragen én de straten schoon houden van kauwgom én recyclen. De studieopdracht is opgepikt door de gemeente. Die hangt vandaag drie GumVote-borden op in de stad.

"Door mensen een vraag te stellen en ze 'ja/nee' te laten zeggen met hun kauwgom, zorg je er dus voor dat die kauwgom niet op de grond terechtkomt. Die kauwgom willen we uiteindelijk laten recyclen tot nieuwe producten", aldus Sander. De GumVote is ontstaan bij de afstudeeropdracht 'Ondernemen'.

Nol Graas is de docent die het viertal begeleidt en hij is trots op zijn studenten. "Ze hebben iets innovatiefs neergezet, dat was de opdracht. En wat ze daarbij doen is een gedragsverandering bij het publiek realiseren en dat is het mooie aan dit product."

Langestraat

Na een gesprek met het viertal zag de gemeente Alkmaar wel iets in de borden in de strijd tegen zwerfafval. De eerste stelling waar op gestemd kan worden gaat over statiegeldbekers. De uitkomst van deze publieksstemming wordt meegenomen in het onderzoek naar statiegeldbekers.

De GumVote-borden komen voor een proef van drie maanden te hangen in de Langestraat (ter hoogte van het Payglop), op het plein voor het station en in winkelcentrum De Mare.