Slimme studenten bedenken ingenieuze helmtas: nooit meer zeulen

Net een nieuwe helm gekocht en dan past-ie niet in het opbergvak van je scooter. De Alkmaarse Wouter van Zelst liep tegen dit probleem aan en bedacht een oplossing. Samen met Mats, Elise en Shanti, medestudenten van Hogeschool Inholland Alkmaar, ontwierp hij de Buddy-Bag. Een weerbestendige en duurzame helmtas. Wat begon als een idee in het klaslokaal resulteerde in een uitverkiezing tot Student Company van het jaar.

Elk jaar gaat Stichting Jong Ondernemen op zoek naar de beste Student Company van Nederland. Dit jaar deden maar liefst 630 teams in de categorie hbo mee. Uiteindelijk kwam de Buddy-Bag als beste uit de bus.

De helmtas is bedoeld om je helm veilig in op te bergen als je je scooter stalt. Door een ingenieus systeem met een ijzerkabel maak je de tas aan je scooter vast. Zo spelen de studenten in op een actueel vraagstuk: omdat de helmplicht begin dit jaar is ingegaan, ervaren veel jongeren problemen met het veilig en weerbestendig opbergen van hun helm.

Oude gymmatten

“We wisten dat ons product goed was, maar zó goed?!” jubelt Shanti, één van de winnende studenten van Inholland Alkmaar. Het product is gemaakt van oude gymmatten, aan duurzaamheid is dus ook gedacht. "Door materiaal te hergebruiken, wordt afval en extra productie voorkomen. Daarnaast is door het gebruik van afgekeurd materiaal elke helmtas uniek," aldus Mats, een andere student uit het team.

Deze combinatie van veiligheid en duurzaamheid bleef niet onopgemerkt: nog vóór de prijsuitreiking werden de studenten al benaderd door geïnteresseerde investeerders. Ze reageren enthousiast: "Heel leuk dat de markt de potentie van ons product inziet!"

