Met dadelbedrijf wil Noori (29) ondernemende vluchtelingen inspireren

Mensen die zijn gevlucht en hier een bedrijf willen beginnen, kunnen dat deze week leren in Alkmaar. Stichting Pangea koppelt ambitieuze vluchtelingen aan studenten van Hogeschool Inholland. En aan ervaringsdeskundigen zoals de Jemenitische Khaled Alyami, ook wel Noori genoemd. Zijn 'duurzame dadels' verkocht hij eerst vanaf zijn fiets en hij kreeg uiteindelijk succes in Nederland door samen te werken.

”Ik ging met de vruchten op pad om ze te verkopen, maar iedereen vroeg naar alles behalve de dadels." Hij kreeg vragen over de inhoud, gewicht, samenstelling van de verpakkingen en noem zo maar op. "In Jemen zeiden mensen 'oh je verkoopt dadels? hoe duur zijn ze?' en dat was het", vertelt de ondernemer.

Het eerste jaar van Alyami's bedrijf ging hij aan de slag zonder hulp. "Het was een jaar lang energie geven voor niks." Want toen hij naar Nederland kwam, leerde hij al snel dat het hier heel anders werkt als ondernemer.

Eenmaal hier besloot hij net als zijn familie een bedrijf in dadels te starten. "Mijn familie had al toegang tot dadels en contacten. Ik ben toen de markt in Nederland gaan verkennen." Inmiddels is dit bijna twee jaar geleden. En dat verkennen bleek moeilijker dan gedacht.

"Dit komt alleen deels door oorlog en corruptie. Want ik wilde ook mijn kennis vergroten. In Jemen is informatie die ik hier geleerd heb niet bekend." Daarom vertrok de ondernemer naar Egypte om te studeren, maar ook hier miste hij nog iets. "Later kwam ik erachter dat Nederland een van de beste plekken was voor ondernemers. Vandaar dat ik hier ben gebleven."

Zijn passie voor de vrucht heeft hij van huis uit meegekregen. "Mijn familie heeft een bedrijf in dadels. Ze hebben een kleine plantage in Saoedi-Arabië." Oorspronkelijk komt Alyami uit Jemen waar hij al ondernemer was. Vier jaar geleden kwam hij naar Nederland. Hij is gevlucht uit Jemen.

Wat in Jemen wél werkt, werkt hier weer niet. "Ik wist niet hoe het moest en ik deed alles zelf. Het was echt een one-manshow. Dat werkte in mijn land en cultuur heel goed, maar hier is dat echt niks." Toen hij naar Nederland kwam leerde hij hoe de mensen hier ondernemen. "Nu weet ik hoe het wél moet." Hoewel hij nog steeds een eenmanszaak heeft, besteedt hij een deel van het werk uit. Hij weet nu dat je niet alles alleen kunt doen.

Duurzaamheid

Trots vertelt hij over Noori Dates. Het bedrijf is erkend duurzaam, aldus Alyami. Hij vindt dit belangrijk omdat er in de dadelindustrie aan het einde van het seizoen veel wordt weggegooid. Daarom gooit zijn bedrijf niks weg. "We gebruiken elk deel van de dadel. Onze verpakking wordt gemaakt door Jemenitische en Egyptische vrouwen. Zij maken handgemaakte mandjes van de bladeren. Als de dadels droog of over de datum zijn, maken we er suiker en siroop van en van de pitten maken we koffie."

"Ik heb heel veel fouten gemaakt en daar ook veel van geleerd. Een voorbeeld daarvan is toen ik alles zelf deed. Marcel Keyser van Stichting Pangea kwam toen bij mij in de opslag kijken en zei dat het niet werkte. Hij vroeg waar mijn deelcertificaten waren en wat ik hier deed. Hij vertelde dat ik moest stoppen omdat ik er anders over een jaar aan onderdoor zou gaan. Dankzij zijn hulp leerde ik waar ik heen moest, welke certificaten ik nodig had en waar ik aan moest voldoen in Nederland."

Inspireren van nieuwkomers

Na vallen en opstaan en de nodige hulp heeft hij nu dan succes. Hij is zelfs coach bij Pangea voor andere ondernemers en helpt met het begeleiden van vluchtelingen met ambities als ondernemer. "Ik hoop de nieuwe groep ondernemers te inspireren met mijn verhaal."

De vluchtelingen die door Pangea worden geholpen zijn allemaal statushouders. Zij zijn formeel in staat om zich in te schrijven bij het bedrijvenregister. Bovendien wordt tijdens de cursus van Pangea in het Nederlands les gegeven.