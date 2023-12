Wijkcentrum 'De Zon' zit zonder zonnepanelen: "Onzekere toekomst door energiekosten"

In 'de stad van de Zon' in Heerhugowaard is duurzaam het visitekaartje: bij het merendeel van de woningen liggen zonnepanelen op het dak. Maar die van wijkcentrum De Zon waren toe aan vervanging en zijn verwijderd. Geld voor nieuwe is er niet en volgens voorzitter Dick de Jong (52) is het daardoor steeds lastiger de hoge energierekening te betalen.

De Stad van de Zon is een wijk waar duurzaamheid hoog op de agenda staat, maar waar buurtbewoners zich niet altijd verbonden voelen, legt voorzitter De Jong uit. "Het is een plek waar het goed wonen is, maar waar veel mensen zich eenzaam voelen, weinig verbinding is en veel jeugdoverlast plaatsvindt."

Het centrum moet daarom voelen als een soort huiskamer voor de hele wijk. "Het is een plek van verbinding, waar mensen van alle leeftijden, culturen, achtergronden en levensbeschouwingen welkom zijn", vervolgt hij. "Je kunt altijd binnenlopen voor een kop koffie. Er zijn zaaltjes beschikbaar voor cursussen en examentrainingen. Ook organiseren we dansavonden, spelletjesmiddagen en activiteiten voor de jeugd. Op zondag komt de kerkgemeenschap bij elkaar. Het verbindt de buurt."

Afgekeurd

Door flink gestegen energiekosten staat het voortbestaan volgens de voorzitter op losse schroeven. "We hebben jarenlang zonnepanelen gehad, maar inmiddels is het pand ruim 15 jaar oud en ook de panelen bleken niet meer aan de kwaliteitseisen te voldoen. Die zijn weggehaald nadat ze werden afgekeurd", legt hij uit.

"Op jaarbasis verbruiken we een hoop energie, zo’n 60.000 kilowatt. Met het opwekken van eigen energie zijn we ook minder gevoelig voor externe omstandigheden en hebben we minder last van marktwerking."

Op eigen schouders

Aan de aanschaf van nieuwe panelen hangt nog altijd een flink kostenplaatje, maar op hulp van de gemeente hoeft het centrum niet te rekenen. "Er is circa 20.000 euro nodig om dat te bekostigen. De gemeente is geen verhuurder, dus komt het op onze individuele schouders te liggen."

Voor de nodige verduurzaming probeert het centrum op allerlei manieren subsidie te krijgen. "Dat geld hebben we gewoonweg niet, dus doen we een beroep op duurzaamheidsprojecten. Uit fondsen van de Provincie of de Rabobank bijvoorbeeld. Ook hebben we steun gevraagd aan kerkengemeenschap Hart voor Heerhugowaard."

Het zou mooi zijn als het lukt. Het gaat uiteindelijk om een eenmalige investering, waar we nog jarenlang profijt van hebben."