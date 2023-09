Van straatjoch tot House of Glory: hoe een buurthuis het leven van deze jongens veranderde

Samen trekken ze de 'probleemwijk' in en plukken de overlastgevende hangjeugd letterlijk van de straat. "We zijn op groepjes jongeren afgestapt, op pleintjes en andere hangplekken. En we gingen bij de ouders langs om ook met hen een vertrouwensband op te bouwen."

Als sociaal-cultureel werker Marja en professioneel kickbokser Aus in 2014 samen de kans krijgen een buurtcentrum in Nieuw-Overdie, te openen, gaat voor hen een droom in vervulling, vertelt Marja.

In de gymzaal van trefpunt No Limit, aan de Lorreinenlaan in Alkmaar, werkt kickbokstrainer Aus een groep jonge mannen tussen de 15 en 35 jaar flink in het zweet. Even verderop staat Marja aan de zijlijn bij te kletsen met een jongen die zich klaarmaakt voor de volgende les. Ondertussen zet ze een sterke pot koffie.

De 15-jarige Yousri was een van de eerste jongens uit de wijk die bij No Limit kwam sporten. "Eerst kreeg ik les van Marja en daarna van Aus. Hier ben ik echt opgevangen, dus deze plek betekent heel voor mij. Ik verveelde me thuis vaak en de hele dag op een pleintje staan voetballen is niks voor mij."

Het duo werkt die periode ook nauw samen met de wijkagent, de gebiedsregisseur en andere jeugdorganisaties. "Op die manier kregen we niet alleen een goed inzicht van de situatie in de wijk, maar ook bij mensen thuis. Door al deze krachten te bundelen, is de overlast toen in een jaar tijd met 80 procent gedaald", verklaart ze.

Als het trefpunt zou verdwijnen, vreest hij dat de verveling in de wijk weer snel zal toeslaan. Met alle gevolgen van dien. "Er zijn veel jongeren in de wijk die eigenlijk niks te doen hebben. Dan kunnen ze beter hier zitten of lekker trainen, in plaats van dat ze ergens buiten rondhangen."

Trefpunt No Limit is voor de buurt een soort veilige oase geworden, verklaart Ismail. "Dit is een plek waar we ons gezien, gehoord en vooral geaccepteerd voelen. Hier heb ik mijn identiteit en talenten heel goed kunnen ontwikkelen. Tussen jongeren van allerlei verschillende nationaliteiten. Nederlands, Turks, Surinaams en Marokkaans; het komt hier allemaal samen."

"Als ik in die tijd daarna in mijn bed lag, dacht ik: wat heb ik allemaal gedaan? We maakten alles kapot, en deden dat de volgende dag gewoon weer", vertelt hij, terugblikkend op die periode in zijn leven.

Het buurtcentrum heeft volgens Ismail dan ook een groot verschil gemaakt voor gezinnen in de wijk. En de levens van veel jongeren positief beïnvloed. "Op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar: 'Ey uh, gaan we trainen vandaag?' Eerst gingen we een keer in de week, toen twee, daarna vier en uiteindelijk waren we hier elke dag. Dus dat heeft ons honderdduizend procent van de straat geholpen."

Team Badr of Rico

De Alkmaarder is momenteel een van de deelnemers in House of Glory op Videoland. In dit nieuwe programma nemen talentvolle kickboksers het tegen elkaar op in team Rico of Badr. "Nu inspireer ik weer andere jongens, die hierdoor naar me opkijken en denken van: ja man, eerst was hij een straatjoch, nu is hij hier."

