Alkmaars buurthuis No Limit hoeft toch nog niet dicht, gemeente trekt portemonnee

Trefpunt No Limit in de Alkmaarse wijk Nieuw-Overdie blijft voorlopig bestaan. Na bezwaar van de stichting heeft het college besloten de subsidie voor 2023 toch te verstrekken. Maar voor volgend jaar blijft dat onzeker.

Sinds 2021 bestaat er in Alkmaar een nieuw, 'gemeentebreed' jongerenbeleid en daarin werkt de gemeente samen met verschillende organisaties. In dat nieuwe beleid leek No Limit overbodig te zijn gemaakt. Ook is het verouderde gebouw in een slechte staat. Daarom besloot het college eerder dit jaar de subsidie niet langer te verstrekken .

Aan de stichting werd jaarlijks subsidie verleend met als doel de overlast in de wijk Overdie tegengaan. Heel de buurt was dan ook in rep en roer toen bekend werd gemaakt dat Marja en Aus van stichting O.W.O (Ontlast de Wijk Overlast) de deuren van het buurthuis moeten sluiten.

No Limit is voor veel buurtbewoners niet meer uit Overdie weg te denken. Jong en oud ontmoet elkaar daar. In de gymzaal aan de Lorrainelaan kan men bijvoorbeeld terecht voor een kickboksles, of een andere (sportieve) activiteit. Maar ook jongeren (en hun ouders) kunnen er aankloppen voor een luisterend oor en eventuele begeleiding naar de juiste zorgverlener.

Voortbouwen met stichting

“Wij zien in de bezwaren aanleiding de subsidie voor 2023 toch te verstrekken”, verklaart het college van Alkmaar nu in een brief aan Marja. Wel moet ze bij de nieuwe subsidieaanvraag op basis van specificaties en kwalificaties kunnen aantonen welke toegevoegde waarde de stichting heeft in het nieuwe jongerenbeleid.

Gemeenteraadslid Ruud van Lier (OPA) maakte zich hard voor het voortbestaan van het buurthuis. Hij is dan ook blij dat de sluiting voor nu van de baan is. “Ik heb er vertrouwen in dat de gemeentelijke organisatie ook volgend jaar samen met de stichting kan voortbouwen op de goede functie die No Limit voor de wijk heeft.