Wijk in actie voor buurthuis No Limit: honderden handtekeningen tegen sluiting

De voorgenomen sluiting van buurthuis No Limit zorgt voor onrust in de Alkmaarse wijk Nieuw-Overdie. Een online handtekeningenactie is dit weekend door meer dan 300 mensen ondertekend. Ook Mohamed Nabi van de PvdA slaat alarm: "Een slechte ontwikkeling, een plek waar veel jongeren met bagage komen, die normaliter niet te bereiken zijn."

Het buurthuis is al jaren een belangrijke ontmoetingsplek voor de hele wijk. Sinds 2014 komt jong en oud er samen voor activiteiten, sport, zoals kickboksen, en voor ondersteuning in het dagelijks leven. Maar de gemeente Alkmaar wil het jeugdaanbod verder professionaliseren en uitbreiden met andere organisaties. De subsidie wordt daarom per 1 oktober stopgezet.

Te hoge drempel

Met de sluiting van No Limit vrezen verschillende bewoners dat de overlast in de wijk weer zal toenemen en dat sommige jongeren en hun ouders in een gat zullen vallen. Het vragen van hulp bij een nieuwe organisatie, met onbekende gezichten, kan voor hen een te hoge drempel zijn.

Die zorgen leven ook bij PvdA'er Mohamed Nabih. "No Limit is een begrip en iedereen die Overdie kent, weten hoeveel goed werk ze hebben gedaan", reageert hij op social media. "We zitten nog even zonder wethouders, maar dit zal een van mijn eerste vragen zijn."

Marja en Aussie, de initiatiefnemers van No Limit, zijn druk bezig met het verzamelen van zoveel mogelijk handtekeningen, in de hoop de gedwongen sluiting te voorkomen. "Dit is een onmisbare ontmoetingsplek dat moet blijven bestaan."