Ahmad en Hana verkopen soep voor Syrië vanuit Alkmaars buurthuis: "Ze hebben niets meer"

Zin in soep én gelijk aardbevingsslachtoffers steunen? Bij buurthuis Overdie Ontmoet in Alkmaar verkopen ze huisgemaakte Syrische linzensoep om zo geld in te zamelen. "We willen die mensen een beetje helpen", legt de Syrische Ahmad uit, die de soep bereidt.

Ahmad en Hana verkopen soep voor Syrische aardbevingsslachtoffers - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

Samen met Hana Khalil uit Egypte staat Ahmad Alsalhani achter twee dampende pannen linzensoep. De keuken in het Alkmaarse buurthuis geurt heerlijk. Ahmad is trots en blij dat hij iets voor zijn landgenoten kan betekenen. In 2015 ontvluchtte hij zijn land en vond als vrijwilliger een plekje in het buurthuis. Zijn eigen ouders wonen nog in Syrië, maar niet in het getroffen gebied. "Zij hebben de beving licht gevoeld en zijn veilig." "Maar de getroffen mensen in Syrië en Turkije zijn nu zonder thuis", zegt hij. "Ze hebben helemaal niks, dus ik wil die mensen een beetje helpen. Daarom willen we geld sturen." Met hulp van Hana heeft hij daarom linzensoep gemaakt, die bij het buurthuis te koop is.

"Het lag hier de afgelopen dagen helemaal vol met zakken kleding" Diederik van Overdie Ontmoet

"We verkopen de emmertjes soep van een liter voor 3,50 euro", vertelt Diederik Dorbeck, de beheerder van Buurthuis Overdie Ontmoet. "Maar mensen mogen natuurlijk altijd meer betalen", glimlacht hij. Het opbrengst is onder meer voor de Stichting Help Syrië (SHS). Buurthuis in actie Voor het buurthuis is dit niet de eerste actie voor aardbevingsslachtoffers. "Het lag hier de afgelopen dagen helemaal vol met zakken kleding. Dat was een initiatief van een wijkbewoner, maar liep een beetje uit de hand, zóveel werd er gebracht", aldus Diederik. "De meeste spullen zijn nu naar het verzamelpunt van de stichting SHS in Deventer. Zij hebben daar nu vooral behoefte aan geld. Want het vervoer van al die spullen kost een boel. Vandaar dat we soep gaan verkopen." De soep wordt elke werkdag gemaakt met verse ingrediënten: bouillon, wortel, aardappel en linzen. Meer informatie is te vinden op de website van het buurthuis.