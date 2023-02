Alkmaarders 1,5 uur in de rij voor döner, 17.000 euro opgehaald voor Turks geboortedorp

Met honderden bestellingen en heel veel donaties heeft het eethuis in de Alkmaarse binnenstad gisteren een megabedrag opgehaald. "17.000 euro! Dit moeten we even laten bezinken. Zóveel geld hadden we niet verwacht", reageert eigenaresse Reyhan Özdemir na een nachtje slapen tegen NH Nieuws.

Het team van het Alkmaarse eethuis - Privéfoto van eethuis Bodrum

Het geboortedorp Elbistan van haar man is door de aardbevingen vorige week helemaal verwoest. "Zijn moeder zat in de flat en moest naar buiten vluchten", vertelde ze eerder al. Het eethuis Bodrum besloot in actie te komen. De hele dag hebben ze met twaalf man vrijwillig staan zwoegen in het kleine tentje aan Zevenhuizen. "De jongens die bij ons werken hebben het ook zo mooi ervaren. Het was echt volle bak", vertelt Reyhan via de telefoon. Lokale leveranciers doneerden eten en honderden mensen uit Alkmaar en omgeving stonden in de rij, sommigen wel anderhalf uur. "De rij ging tot over de brug, tot aan het zebrapad." Er werden broodjes kebab, Turkse pizza's en kapsalon besteld, maar ook genoeg mensen gaven alleen geld. Ze herinnert zich dat één klant wel een heel groot bedrag doneerde.

Marco Schilpp

"Een oudere mevrouw. Ze bestelde twee kleine dingetjes en drukte toen drie nieuwe briefjes van vijftig euro in mijn hand. Ik zei: mevrouw, dit is veel te veel, dit is 150 euro. Maar ze zei: 'nee, dit is voor jullie'. Hartverwarmend." Ook kwam een kleine klant met een zelfgemaakte tekening naar het eethuis. "Met de Turkse vlag erop, ons winkeltje en het park met de bomen." Hoe gaat het met hun familie in Turkije?

"We zijn iedereen zo dankbaar! Het is een gigantisch bedrag en dit doet ons wel wat" Reyhan Ozdemir van eethuis Bodrum

"Het gaat. Je wil ook niet constant bellen en het over hetzelfde hebben. Ze moeten dit verwerken. Maar ze zijn alles kwijt. Het opgehaalde geld gaat dan ook volledig naar de lokale bevolking. Alle beetjes helpen. De kinderen hebben bijvoorbeeld ook geen schoolspullen meer, laptops waren al moeilijk te krijgen, nu helemaal."

In Alkmaar staat een gigantische rij voor eethuis Bodrum! Alle omzet gaat vandaag naar de slachtoffers van de aardbeving. Het Turkse geboortedorp van eigenaar Adem ligt in puin pic.twitter.com/nPd2CmKrPv — Maaike Polder (@maaikepolder) February 13, 2023

En, na twaalf uur keihard belangeloos werken gisteren wordt het eethuis zo te horen op de achtergrond alweer klaargemaakt voor een nieuwe werkdag. "We hebben gister al veel schoongemaakt, dus nu nog even voorbereiden en dan gaan we weer open. We zijn iedereen zo dankbaar! Het is een gigantisch bedrag en dit doet ons wel wat. Zo veel lieve mensen. Gisteren was een mooie dag."