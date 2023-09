Is er nog toekomst voor Alkmaars buurthuis No Limit?

Een zucht van verlichting slaakt door No Limit nu de gemeente Alkmaar de portemonnee trekt en toch nog een jaar subsidie verleent . Maar Marja van Huffel, medeoprichter van het buurthuis, kan niet achterover leunen. Als de steun volgend jaar wegvalt, verdwijnt het buurthuis alsnog. “Als wij wegvallen, is de wijk weer terug bij af”, voorspelt ze.

Al tien jaar probeert Marja meer verbinding in de wijk Nieuw-Overdie te creëren. Die verbindende rol wil ze absoluut niet opgeven. “In al die jaren hebben we samen met onze partners een prachtwijk gecreëerd. Mede door onze inzet is de buurt weer opgekrabbeld.”

In buurtcentrum No Limit komt jong en oud samen voor sociaal contact, sport en andere activiteiten. “We zijn er niet alleen voor de jeugd”, verklaart Marja. “We zien alle generaties voorbijkomen: van oma’s tot moeders en kleinkinderen.”

Dat de organisatie achter het buurthuis volgens de gemeente niet professioneel genoeg is, vindt ze onzin. “Aan onze diploma’s kan het niet liggen. Ik ben gewoon gediplomeerd sociaal cultureel werker en mijn collega is professioneel kickbokser. Het is jammer dat de gemeente daar ook niet in meedenkt. Helemaal gezien het tekort aan personeel in de jeugdhulpverlening.”

Vertrouwen opbouwen

Als No Limit volgend jaar toch dicht moet, verwacht Marja dat de overlast in de wijk uiteindelijk weer toeneemt. “Waar moeten de jongeren uit de wijk straks heen? Er zit jaren huiswerk in dat contact, vergeet dat niet. Vertrouwen moet je opbouwen.”