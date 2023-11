Bij AZ werd eindelijk weer 'genoten' van het spel: "Tijdje geleden"

Bij vlagen konden de supporters van AZ genieten van fraaie combinaties en frivool voetbal. In eigen huis werd FC Volendam moet 3-0 aan de kant gezet. "Het was een goede wedstrijd van ons", zegt verdediger Bruno Martins Indi, die vond dat zijn ploeg moest reageren op de mindere reeks van voor de interlandperiode.

Bruno Martins Indi: "We moesten reageren, want we hadden geen goede reeks" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Ook voor trainer Pascal Jansen voelde het alsof zijn ploeg eindelijk de schroom van zich af speelde. "Eventjes geleden dat we op deze manier onze wedstrijden hebben gespeeld", zegt Jansen, die zag dat zijn ploeg ook nog twee keer de paal raakte en een doelpunt afgekeurd zag worden. "Overall heb ik best genoten." Tekst loopt door onder de video.

AZ-trainer Pascal Jansen na de simpele zege op FC Volendam - NH Nieuws

In de periode voor de interlands zat AZ in een lastige fase. Twee keer werd van Aston Villa verloren in de Conference League en op bezoek bij Feyenoord (1-0 verlies) had AZ niets te vertellen. De Alkmaarders wisten niet eens een schot op doel te produceren in De Kuip. "Dat was typerend voor het beeld van de zes wedstrijden die wij hebben gespeeld", kijkt Jansen terug op de afgelopen periode. De Wit geslachtofferd Dani de Wit werd opvallend genoeg geslachtofferd bij AZ. Jansen vond dat er een wijziging moest plaatsvinden om de ploeg weer meer aan het voetballen te krijgen. Hij koos tegen Volendam voor een middenveld met Jordy Clasie, Tiago Dantas en Sven Mijnans. "Daarmee probeer je het spel in het midden weer een dimensie te geven." Tekst loopt verder onder de video.