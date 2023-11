Egmond aan Zee aA nl Strandfietsen steeds populairder, maar is het ook wat voor Sibel?

In deze aflevering van Kampioenen gaat Sibel Önemli voor het eerst in haar leven strandfietsen. Steeds meer mensen ontdekken dat het prachtige Noord-Hollandse strand uitermate geschikt is om te fietsen. Sibel wil weten of strandfietsen iets voor haar is, wat ze minimaal nodig heeft en of ze op 13 januari mee kan doen met de GP Groot Egmond-Pier-Egmond strandrace.

“Iedereen kan strandfietsen en met een beetje training kan iedereen meedoen aan de GP Groot Egmond-Pier-Egmond” Maurice Vrijmoed

De door Le Champion georganiseerde GP Groot Egmond-Pier-Egmond strandrace wordt voor de 23ste keer gereden en is inmiddels uitgegroeid tot het grootste strandrace-evenement van Europa. Behalve profs uit de hele wereld doen ook veel recreanten mee. Maar of het ook iets is voor Sibel, is de vraag… “Iedereen kan strandfietsen en met een beetje training kan iedereen meedoen aan de GP Groot Egmond-Pier-Egmond”, is de overtuiging van Maurice Vrijmoed, fanatiek strandfietser en mede-eigenaar van de rijwielhandel Service Koers in Heiloo. Hij laat graag zien hoe je met een paar kleine aanpassingen je mountainbike kan omtoveren tot een heuse beachbike. Dikke banden “Het belangrijkste is dat je extra dikke banden gebruikt. Hiermee heb je meer draagkracht op het zachte zand. De voorvork van een goede mountainbike is doorgaans breed genoeg. Een geveerde voorvork is minder handig, omdat het zand ertussen komt en de vering beschadigd. Daarom hebben de meeste strandfietsen een vaste voorvork”, legt Maurice uit.

Foto: kampioenen strandfietsen - NH / Robbert Bianchi

Voor Sibel heeft Maurice een fiets klaarstaan. Samen fietsen ze naar de strandopgang van Egmond. Daar aangekomen valt Sibel meteen op hoe populair het strandfietsen is. Maurice kan dat beamen. “Vanaf oktober, als de badgasten vertrokken zijn, komen de strandfietsers. In Frankrijk hebben ze de bergen maar hier in Holland hebben wij een uniek strand. Het is echt fantastisch om op het strand te fietsen en het is altijd anders”, vertelt Maurice.

"Juist de elementen maken het leuk maar soms ook zwaar" Maurice Vrijmoed

En dan is het tijd voor de eerste strandfietservaring van Sibel. Tijdens het fietsen legt Maurice uit hoe je het beste rekening houdt met wind, regen, eb en vloed. “Juist de elementen maken het leuk maar soms ook zwaar. Het belangrijkste is dat je je energie goed verdeelt en de lijnen herkent waar je het beste kan fietsen, waar het zand het hardst is. Als je dat goed in de gaten houdt is strandfietsen in Nederland echt een unieke ervaring”, legt hij uit.

Foto: kampioenen strandfietsen - NH / Robbert Bianchi

Op het strand ontmoeten we ook bewegingswetenschapper en wielercoach Jim van den Berg. Jim is gek van strandfietsen. Hij geeft Sibel een paar nuttige tips, zodat ze zich goed kan voorbereiden op de strandrace. Volgens Jim is de 38 kilometer lange strandrace prima te doen. “Op zich is de afstand niet zo lang en het maakt niet uit of je er 2 of 3 uur over doet. Dan ga je misschien niet voor een snelle eindtijd maar probeer je gewoon rustig de race uit te fietsen”, raadt Jim Sibel aan.