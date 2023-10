Egmond Binnen aA nl Voorbereidingen van de Fjoertoer Egmond zijn al in volle gang: "Het wordt één groot lichtfestijn"

In deze aflevering van Kampioenen gaat Sibel Önemli op bezoek bij kunstenaars en omwonenden om te zien hoe zij zich voorbereiden op de Fjoertoer Egmond. Hoewel de 9e editie van de Fjoertoer Egmond pas vrijdag 24 en zaterdag 25 november wordt gehouden, zijn de voorbereidingen al in volle gang.

Het wandelevenement is inmiddels een begrip in de regio. Ruim 16.000 wandelaars laten zich elk jaar verrassen door diverse lichtkunstwerken. Enthousiaste omwonenden doen er alles aan om de passage van de wandelaars onvergetelijk te maken.

“We maken er gewoon een feestje van, met elkaar en voor de lopers natuurlijk” Karin Twisk

Een van de bewoners die er wat moois van wil maken is Karin Twisk uit Egmond-Binnen. "We maken er gewoon een feestje van, met elkaar en voor de lopers natuurlijk. Familie, vrienden, iedereen helpt mee", vertelt ze als ze met Sibel op het erf van haar boerderij loopt. "Alles wordt verlicht, er is muziek en de wandelaars kunnen hier een kruidenbittertje drinken. Mensen ontmoeten elkaar hier en komen in gesprek”, Via het koepad Maar dat is nog niet alles. Op verzoek van de organisatie Le Champion, wordt het land van Karin en haar man Claudio opengesteld voor de 12 kilometerlopers. Deze lopen dan vanaf de Herenweg via het koepad dwars door weilanden naar de Hogedijk. Dat is zo’n 500 meter tussen de koeien. En aan beide zijden komen dan waxinelichtjes in jampotjes te staan.

Foto: kampioenen 10 - NH

"Dat zijn dus zo’n 750 lampjes die we uitzetten en moeten aansteken", legt Karin uit. Maar is dat niet heel veel werk, vraagt Sibel. "Dat is het inderdaad maar omdat we het samen doen is het geen werk maar juist gezellig. En als je het prachtige resultaat ziet is het echt heel leuk om te doen", antwoordt Karin lachend. Naast de vrijwillige bijdrage van de omwonenden, zorgen ook diverse kunstenaars en theatermakers ervoor dat de omgeving van Egmond en Heiloo wordt omgetoverd naar een wereld vol magie en fantasie. Dit jaar is het thema is Fairytale Fjoertoer. Van kastelen tot prinsessen naar sneeuwwitje en de 7 dwergen.

Foto: Kampioenen afl 10 fjoertoer 2 - NH

Sprookjes zijn ook een vast onderdeel van het werk van de kunstenaars Marije Samuels en Anja Jonker. Momenteel werken ze in de Heemtuin van Zaandam aan een sprookjestuin voor kinderen. Hier zijn maar liefst dertig sprookjes uitgebeeld. Drie daarvan krijgen ook een plek op de Fjoertoer en worden daarvoor speciaal aangepast met lichtjes. Daarnaast worden er nog twee nieuwe sprookjes-kunstwerken toegevoegd.

“Uiteindelijk is het toch ook belangrijk dat je het kind in jezelf blijft vinden” Marije Samuels

Dat de kunstwerken vooral bedoeld zijn voor kinderen is volgens Marije Samuels geen probleem. "Alles op de Fjoertoer heeft dit keer met sprookjes te maken. Uiteindelijk is het toch ook belangrijk dat je het kind in jezelf blijft vinden", aldus de kunstenaar. Tijdens de Fjoertoer zullen de werken van Anja en Marije op kustpark Egmond te zien zijn.