Uitverkochte Egmondse Fjoertoer kan dan eindelijk gewandeld worden

De Fjoertoer, het verlichte wandelevenement van Le Champion, kan dit weekend na twee coronajaren eindelijk weer doorgaan. Deze achtste editie is verdeeld over twee dagen en inmiddels stijf uitverkocht, maar er blijft ook voor toeschouwers genoeg moois te zien.

Vrijdag en zaterdag doen ruim 15.000 wandelaars mee; een recordaantal. De organisatie van het avondwandel-evenement heeft voor hen routes uitgezet van 6, 12, 16 en 20 kilometer door de Egmonden en Heiloo.

Verlichte beestenboel

Onderweg zijn er - vaak spectaculaire - acts met licht, geluid en vuur te zien. Ook is bewoners langs de route gevraagd hun huizen en tuinen te versieren. Het thema dit jaar is 'wildlife'. "We hopen Egmond aan Zee en omgeving om te toveren tot één groot lichtgevend dierenrijk", aldus Le Champion.

Er valt dus genoeg te zien langs de routes, ook voor toeschouwers. Het goede doel van het evenement is zoals gebruikelijk de Reddingsbrigade/KNRM Egmond. Bij NH Nieuws en Duinstreek Centraal is zaterdag een reportage over de eerste wandelavond te zien.

Wegafsluitingen

Ben je deelnemer, bezoeker of bewoner? Houd dan rekening met drukte in en om Egmond en met een aantal wegafsluitingen op beide dagen. Het gaat dan onder andere om de Zeeweg in Egmond aan Zee en de Slotweg in Egmond aan den Hoef. Kijk hier voor meer informatie.