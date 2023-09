Ondanks borstkanker loopt Laura van Amsterdam naar Zaandam: "Als ik dit haal, krijg ik de kanker er ook wel onder"

Eigenlijk zou ze al in juni van dit jaar klaar zijn met de behandeling. Maar tegen alle verwachtingen in moet de 52-jarige Laura Haakmeester over een week opnieuw aan de chemokuur. Toch gaat ze door met de geplande wandeltocht. Met twintig vriendinnen doet ze mee aan de Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht, die het merk Le Champion dit jaar voor de negentiende keer organiseert.

Al negen maanden vecht Laura tegen een agressieve vorm borstkanker. De chemotherapie en de bestralingen hebben een enorme tol geëist op haar lichaam. Ze wordt snel moe en al haar gewrichten doen pijn. Daarnaast heeft ze ook nog eens last van neuropathie, waardoor haar vingers, voeten en tenen gevoelloos worden. Toch is ze vastbesloten om de twintig kilometer te volbrengen. "Opgeven is geen optie, zo sta ik er vandaag in. Maar dat geldt ook voor hoe ik tegen de kanker vecht", vertelt Laura tegen Sibel Önemli.

In het programma Kampioenen gaat Sibel Önemli op zoek naar de verhalen achter de deelnemers aan de vele sportevenementen in onze provincie. Een gezonde levensstijl staat hierbij voorop. Dit programma wordt gemaakt in samenwerking met Le Champion.

Door mee te lopen wil Laura geld ophalen voor Pink Ribbon. Pink Ribbon steunt onderzoek om borstkanker te voorkomen en om het beter te kunnen behandelen. En dat is volgens Laura hard nodig, want jaarlijks krijgen meer dan 17.000 mensen de diagnose borstkanker. Le Champion koppelt aan ieder evenement dat ze organiseren een goed doel. Pink Ribbon is sinds 2016 het goede doel van de Dam tot Dam Wandeltocht. Samen sterk "Het is niet te hopen, maar als het moet dragen mijn vriendinnen mij over de finish", vertelt Laura lachend. "De groep bestaat uit vriendinnen van mijn sportclub, vriendinnen die ik ken van stappen, vriendinnen met wie ik sport in het oncologie groepje, 'gewone' vriendinnen, ex-collega's en meiden die zelf met dit bijltje hebben gehad en die ik destijds heb bijgestaan. Samen sterk, want mede dankzij hun steun en kracht kan ik dit proces aan", vertelt Laura aan de start. Wil je zien hoe Laura de Pink Ribbon Dam tot Dam Wandeltocht voltooit, kijk dan hieronder naar de reportage.