Os Lusitanos wint beladen Amsterdamse stadsderby van VNS United

Os Lusitanos (West) heeft VNS United (Noord) verslagen in de Amsterdamse zaalvoetbalclash. In een bomvolle Sporthal Elzenhagen werd het 2-4 voor de ploeg uit Amsterdam-West. De sfeer was bij vlagen vijandig richting Os Lusitanos en het duel werd ook kortstondig gestaakt door toedoen van het thuispubliek.

Foto: VNS United - Os Lusitanos - NH Sport / Erik-Jan Brinkman

In een zeer boeiend duel kwamen de bezoekers op 0-1 via Ismail Bouhalhoul. Niet veel later knokte VNS zich weer op gelijke hoogte, 1-1. Mede door de steun van de eigen aanhang speelde de zaalvoetbalclub uit Amsterdam-Noord op dat moment zijn sterkste fase. Alleen ging Os Lusitanos (fusieclub van Lusitanos en LEBO) in die fase zeer efficiënt om met de kansen en scoorde in korte tijd drie keer. De intense wedstrijd leek even gespeeld, toch gaf VNS United niet op en maakte vlak voor rust de aansluitingstreffer, 2-4. Extra veldspeler In de tweede helft begon VNS United uitstekend en raakte aanvoerder Adil Boukris de paal. Daarna kwam Os Lusitanos eigenlijk niet meer in de problemen, ondanks dat de thuisploeg het nog probeerde met een extra veldspeler. Een terechte overwinning voor de ploeg uit Amsterdam-West vonden ook beide coaches Najib Taki (VNS United) en Eric de Jongh (Os Lusitanos). Tekst loopt door onder de video.

Uitgesproken Najib Taki vindt verlies van zijn ploeg VNS United terecht en keurt gedrag van sommige fans af - NH Nieuws

Staken Vlak voor het einde met nog vier minuten op de klok werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. De scheidsrechters waren het gezang en de spreekkoren vanaf de tribunes zat. Trainer Eric de Jongh en aanvoerder Mo Attaibi van Os Lusitanos moesten het regelmatig ontgelden. Samen met de aanvoerders vertrokken de scheidsrechters richting kleedkamers voor overleg. Een minuut of tien later werd de wedstrijd hervat zonder problemen. Ook na afloop was de sfeer gemoedelijk in en rondom sporthal Elzenhagen. Tekst loopt door onder de video.

Os Lusitanos-trainer Eric de Jong wil meestrijden om titel en over de Amsterdamse stadsderby - NH Nieuws

Top 3 Door de zege heeft Os Lusitanos 22 punten bij elkaar gesprokkeld na 9 wedstrijden en staan ze gedeeld derde met FCK/De Hommel. VNS United heeft 19 punten en staat vijfde in de eredivisie zaalvoetbal. Een andere opvallende uitslag was de zege van FC Marlène op Hovocubo (5-3). Een harde nederlaag voor RKAV Volendam tegen FC Eindhoven: 4-0, terwijl HV Veerhuys gelijkspeelde tegen ZVV Ede (2-2). Samenvatting van dit duel verschijnt later bij dit artikel.