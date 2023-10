Oude tijden herleven bij reünie rondom 'De Klassieker' in het zaalvoetbal

Het mag met recht 'De Klassieker' in het zaalvoetbal worden genoemd: Hovocubo tegen Scagha '66. De ploeg uit Schagen was in 1969 de eerste kampioen van Nederland, door de ploeg uit Hoorn te verslaan. Door de promotie van Scagha speelde beide ploegen in lange tijd weer eens tegen elkaar in de eredivisie, reden genoeg voor een reünie met spelers van beide teams.

Het zaalvoetbal vierde in de jaren 60, 70 en 80 zijn hoogtijdagen in de kop van Noord-Holland. Hovocubo en Scagha waren in die periode een van de meest succesvolle teams van Nederland. Er werden dan ook talloze wedstrijden tegen elkaar gespeeld in Sporthal Vredehof in Hoorn, totdat Scagha afdaalde naar de eerste divisie. Voor het eerst in jaren promoveerde de club uit Schagen onlangs weer naar het hoogste niveau.

Door een aantal toevalligheden werd er vrijdag een reünie georganiseerd voor oud-spelers. "We zijn iets meer dan tien jaar geleden verhuisd van Vredehof naar De Opgang", vertelt Tineke Diaz, secretaris en teammanager bij Hovocubo. "Het toeval wil dat we niet in De Opgang konden spelen, omdat de beheerder op vakantie was. Scagha bood aan om de wedstrijd naar zondag te verplaatsen, maar daar hadden we geen trek in door de vele concurrentie van andere potjes." De KNVB kwam vervolgens zelf op de proppen met Vredehof.

