Omwonenden Kleingouw Andijk overwegen juridische stappen na afgegeven vergunning

Een deel van de omwonenden aan het Kleingouw in Andijk dreigt met juridische stappen tegen de gemeente Medemblik wegens de verleende vergunning voor de komst van 28 flexwoningen. Zij maken zich zorgen om de gezondheid van de toekomstige bewoners, omdat het terrein grenst aan een broccoliteler die bestrijdingsmiddelen gebruikt. "De gemeente vindt dit bouwproject belangrijker dan de gezondheid."

Het nieuws dat de gemeente Medemblik een vergunning heeft afgegeven is bij menig omwonende rauw op het dak gevallen. Volgens enkele omwonenden waarmee NH heeft gesproken is de gemeente ‘totaal niet geïnteresseerd in de volksgezondheid van haar bewoners’.

Dat de gekozen locatie niet geschikt is vanwege de spuitzone van een naastgelegen broccoliteler, steken bewoners niet onder stoelen of banken. De omwonenden vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente alsnog groen licht heeft gegeven. Als reden wordt onder meer het woningtekort in Medemblik genoemd.

"Maar wonen binnen een afstand van 30 à 50 meter, binnen de spuitzone, geeft verhoogd risico op de ziekte van Parkinson. Deskundigen maken zich hier al tijden sterk voor", zegt een omwonende, die gezien de situatie ook liever anoniem blijft. "Het is een prestigeproject van de wethouder geworden. De gemeente vindt dit belangrijker dan de gezondheid. Ze weigeren te kijken naar een alternatieve locatie."

Haag biedt geen bescherming

Wethouder Jeroen Broeders ziet dat anders en spreekt van een 'acceptabele leefsituatie' op die plek. Hij legt uit waarom: "Er wordt een haag van anderhalve meter breed geplaatst die als een buffer fungeert." Daarbij ligt er voor de haag nog een sloot. Vanaf die sloot mag er pas na vijf meter gespoten worden, benadrukt hij. "Én omdat er op het perceel broccoli wordt geteeld, ligt de spuitzone laag. Alles bij elkaar opgeteld zorgt het voor een acceptabele leefsituatie."

Omwonenden zetten grote vraagtekens bij de gemaakte keuze van de gemeente. "Dit biedt geen enkele oplossing en bescherming tegen de spuitzone. Ze hebben geen rekening gehouden met een pad, met een breedte van tien meter, dat er tussendoor loopt", zegt een omwonende. "Om nog maar niet te spreken over de verkeersveiligheid en ontsluitingsproblemen." Hij laat weten dat het rapport momenteel door een aantal juristen wordt bekeken en dat er door meerdere omwonenden bezwaar is aangetekend.

De Dorpsraad van Andijk is ook fel tegenstander. Bestuursleden van de Dorpsraad laten aan NH weten eerst het besluit 'door te spitten' voordat ze met een uitgebreide en inhoudelijke reactie komen.

In 2024 beginnen met bouwen

Nu de vergunning is verleend, wil woningcorporatie Het Grootslag in 2024 beginnen met de bouw van 16 flexwoningen, die al klaar staan bij de fabriek van Clean2Anywhere in Hoorn. "De rest volgt zo snel mogelijk", zegt directeur Hans Kröger.