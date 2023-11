Oceaanroeier Sara komt niet verder dan zandplaat Waddenzee: "Goede les"

Teamgenoot Wilco van Rooijen vult aan: "Je hebt er veel stroming en vaargeulen. We waren al met één teamlid minder. Nou, één op de uitkijk, één aan het roer en maar één iemand aan de riemen. We zijn gewoon door de stroming weggedrukt." Het team belandt op een zandplaat in het Amsteldiep. Dat staat vooral bekend als rustige plek om droog te vallen. Nou dat is dus gebeurd.

Wat is er gebeurd? Sara: "We waren op tijd om de zee op te gaan, maar moesten heel lang wachten bij de sluizen van Den Oever. Eenmaal op de Waddenzee zagen we het water supersnel dalen. Ik dacht al; dat gaan we niet redden en het was al donker geworden."

"Eigenlijk was het een heel leuk avontuur", vertelt Sara Eenhoorn die sinds kort naast beroemde bergbeklimmer ook oceaanroeier is geworden. Haar Team Ocean is in training voor de Pacific Challenge , een tocht van 4500 kilometer van San Francisco naar Hawaii, die volgend jaar mei van start gaat. Op weg van Zutphen naar IJmuiden ging het mis bij Den Oever.

Wilco: "We zaten vast op een flinke plaat. Het water stond kniediep en we hebben een diepgang van 90 centimeter. We zijn nog uitgestapt. maar er was geen beweging in te krijgen. Toen hebben we toch maar contact gezocht met de KNRM, want wachten op hoog water was geen optie, dat zou te lang duren en Sara moest de volgende dag aan het werk."

Hè shit

Sara: "We kunnen natuurlijk overnachten op de boot, daar is de boot op ingericht, maar daar waren we nu niet op berekend, dus geen slaapzakken mee. Er was geen paniek hoor, maar het was wel even; hè shit! Of we wel zicht hadden? Nou we zagen heel veel sterren en lichtjes van Den Helder in de verte. Er was nog een vissersboot in de buurt, maar die kon niet dichterbij komen."