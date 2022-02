Hoe Debby, Bettina en Iris in 43 dagen in een roeiboot de Atlantische oceaan overstaken

Het trio vertrok, met andere teams, op 12 december voor de Atlantic Challenge en het doel daarbij was om binnen 48 dagen van de Canarische naar de Caribische eilanden te roeien.

Een monstertocht. Vooral omdat de drie vrouwen geen topsporters zijn. "Ik ben gewoon een soort huisvrouw, in ieder geval totaal geen topsporter", vertelde Debby Bijl vanmiddag op NH Radio. "Maar ik vind het wel enorm leuk om te bewegen en lekker bezig te zijn. Ook Iris en Bettina zijn dat niet. We waren wel heel nieuwsgierig waar de grens lag. Waar ben je toe in staat? Was ik voor mezelf ook al mee bezig, niet fanatiek, maar wel nieuwsgierig."

Niet nadenken

Bijl vervolgt: "En natuurlijk kun je naar de 5.000 kilometer kijken, maar je kunt ook gewoon starten met roeien en stoppen als je er bent. Niet meer nadenken over de afstanden en gewoon de dagen aan je voorbij laten glijden. En dat ging verrassend genoeg heel soepel."

Beluister in de podcast hieronder het hele verhaal van Debby over de roeitocht: