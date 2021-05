Vrouwen willen in recordtijd de oceaan over: "5.000 kilometer roeien voor Bibian Mentel"

Ze willen 5.000 kilometer de oceaan over roeien. Ze willen een wereldrecord verbreken. Ze willen vooral doorzetten, en dat alles voor het goede doel: de Mentelity Foundation van de onlangs overleden snowboarder Bibian Mentel. Wie zijn ze? Dat zijn de vrouwen van team 'Row For Impact' van de Talisker Whisky Atlantic Challenge: Debby Bijl, Bettina de Wild en Iris Noordzij. "5.000 kilometer roeien? Waarom niet?"

Op 12 december moet het gebeuren. Dan is de Atlantic Challenge, een roeiwedstrijd van de Canarische naar de Caribische eilanden. Een tocht van 5.000 kilometer roeiend over de Atlantische Oceaan en dat binnen een recordtijd van 48 dagen. Ze zijn er helemaal klaar voor, de vrouwen van team Row For Impact: Debby Bijl uit Julianadorp, Bettina de Wild uit Callantsoog en Iris Noordzij uit Friesland.

We denken in mogelijkheden, vertelt gezondheidstherapeute Debby Bijl blij. Zij hakte gelopen december de knoop door om mee te doen. "Waarom ook niet? Als je samenwerkt met meerdere mensen gaat het vanzelf stromen." Debbie heeft al een flink zeevaartverleden achter de rug: zeevaartschool, gevaren op tankers. "Het lijkt me echt geweldig om te doen. Ik heb met het gezin overlegd, want het kost tijd en geld en ze staan er vierkant achter."

Bibian

Samen met Bettina, die het oceaanroeien al langer in haar hoofd heeft en Iris die de tocht al eerder heeft gedaan en graag nog een keer wil, is Debby volop aan het trainen. "De grootste drijfveer is Bibian Mentel en haar denken in mogelijkheden. Ik loop tegen de 50 en ik ben sportief, maar geen topsporter. De tocht is 80 procent mentale kracht, de rest is fysiek. Samen kom je een heel eind."

"Het is niet alleen de finish over roeien. Het is meer: het hele proces aangaan en mooie herinneringen kweken", vertelt Debby enthousiast. "Niets om je heen op de oceaan. Ik kijk er naar uit. Helemaal op jezelf zijn met de elementen, dolfijnen, orka's, walvissen, zonsondergangen, fluoriserend water. We hebben een boot en een team, dus gaan!"