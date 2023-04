Voor echte avonturiers: Dick ontwerpt oceaanroeiboot waarin je maandenlang kan overleven

Scheepswerf Luyt heeft de afgelopen jaren al veel verschillende boten mogen maken, maar de opdracht van Mark Slats was wel een hele bijzondere. Een oceaanroeiboot van ruim 13,5 meter, gemaakt van aluminium, en waar acht mensen op kunnen roeien én in kunnen slapen. En de naam zegt het al: je moet er de oceaan mee over kunnen varen. Dick Koopmans uit Den Oever had de taak om het ontwerp te maken.

Dick Koopmans heeft al jarenlange ervaring als bootontwerper en kwam zo'n zes jaar geleden voor het eerst in contact met Mark Slats uit Wassenaar. Een echte avonturier kan je hem wel noemen, die steeds weer op zoek gaat naar extreme uitdagingen. Dat deed hij bijvoorbeeld in 2019: Slats zeilde toen in zijn eentje in 214 dagen de wereld rond.

En voor een goede boot of advies kon Slats wel bij Dick terecht, merkte hij al gauw. Een van hun eerste ontmoetingen was ook meteen memorabel, vertelt Dick: "Hij belde hij op dinsdag op of ik woensdagnacht om vier uur mee kon naar Schotland voor een boot. En dan moesten we tussendoor ook nog even naar Londen, zonder dat ik het wist, omdat daar nog een roeiboot in aanbouw stond. Dat is typisch Mark."

Dick mocht even later ook een boot voor Mark ontwerpen, omdat de avonturier merkte dat zijn huidige boot wat mankementen had. "Ik had zoveel dingen waarvan ik dacht: deze boot is gewoon niet goed, dat kunnen we beter. Toen ben ik weer met Dick in zee gegaan en zijn we een boot gaan ontwerpen."

Steeds populairder

Maar het bleef niet bij één boot. Dankzij de Maria, de boot die Dick voor Mark heeft ontworpen, willen steeds meer mensen ook zo'n boot. Inmiddels heeft Mark met zijn bedrijf The Ocean Rowing Company vijf boten verkocht die zijn ontworpen door Dick. En er komt nog meer aan: "We gaan er binnenkort weer tien bouwen", vertelt Mark.

Er is dus veel vraag naar, en daarom heeft Mark er zelfs voor gekozen om niet verder te gaan met zijn aannemersbedrijf, maar zich volledig te focussen op het bouwen van boten. De reden dat mensen steeds meer deze extreme sporten opzoeken is volgens Mark simpel: "Mensen zoeken steeds meer de grens en het avontuur op. Vroeger gingen alleen maar de rijken de Mount Everest op, maar tegenwoordig mag iedereen dat", legt Slats uit.

"Ik denk dat iedereen die oceaan over kan roeien met de juiste voorbereiding", vervolgt Slats, "En dat is ook te zien bij de deelnemerslijst van de Talisker Whisky Atlantic Race, een race van van de Canarische Eilanden naar het Caribisch gebied. Daar doen al mensen van 17 jaar aan mee en de oudste is 78. Met een beetje hard werken, sponsors zoeken en een team kan je het voor elkaar krijgen."