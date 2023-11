17-jarige Ajacied Jorrel Hato debuteert bij winnend Oranje, Stengs maakt hattrick

Jorrel Hato is na vanavond één van de jongste debutanten ooit in Oranje. De piepjonge Ajacied mocht van bondscoach Ronald Koeman in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar zijn eerste minuten maken namen Nederland. Oranje won, mede dankzij een hattrick van Calvin Stengs, het onderonsje tegen de dwergstaat met 6-0.

Hato kwam gelijk aan het begin van de tweede helft in het veld voor Virgil van Dijk. Oranje stond op dat moment al met 3-0 voor. De centrale verdediger is vandaag exact 17 jaar en 259 dagen oud. Daarmee komt Hato op de vijfde plek terecht van jongste debutanten ooit.

Jan van Breda Kolff (17 jaar en 44 dagen), die debuteerde in 1911, voert nog altijd de lijst aan. Matthijs de Ligt vinden we terug op plek vier. De oud-Ajacied was in 2017 pas 17 jaar en 225 dagen oud toen hij voor het eerste namens Nederland minuten maakte.

Stormachtige ontwikkeling

Iets meer dan een jaar geleden maakte Hato zijn debuut in het betaalde voetbal. Dat deed hij namens Jong Ajax op 4 november 2022 in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Twee maanden later mocht Hato al zijn opwachting maken in het eerste van Ajax. In de met 0-2 gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch kwam hij als invaller in het veld. Aan het begin van dit seizoen kreeg Hato van Maurice Steijn een basisplaats bij de Amsterdammers. Ook bij John van 't Schip, de opvolger van de ontslagen Steijn, heeft Hato doorgaans een basisplaats.

Bondscoach Ronald Koeman zag deze interlandperiode veel centrale verdedigers afhaken. Ondermeer Matthijs de Ligt, Micky van de Ven, Lutsharel Geertruida en Sven Botman hadden zich afgemeld vanwege een blessure, waardoor Koeman besloot Hato op te roepen.

Tekst gaat verder onder de foto.