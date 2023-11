Pas 17-jarige Ajacied Jorrel Hato mag zich voor het eerst melden bij Oranje

De in Rotterdam geboren Hato maakte in februari van dit jaar op 16-jarige leeftijd zijn eerste minuten voor Ajax. Trainer John Heitinga bracht hem in de uitwedstrijd tegen Cambuur (0-5) in de 73e minuut in het veld als vervanger van Owen Wijndal. In totaal kwam hij dat seizoen tot elf wedstrijden. Dit seizoen startte de verdediger in de eredivisie al elf keer in de basis en speelde ook zes Europese wedstrijden. Hij werd geen enkele keer gewisseld.

Hato zat niet in de voorselectie van Koeman. Ook voormalig AZ-speler Teun Koopmeiners heeft een uitnodiging gekregen, terwijl hij in de voorselectie ontbrak. Afvallers zijn onder meer Matthijs de Ligt en Micky van de Ven die onlangs geblesseerd raakten. In totaal zijn er 25 spelers opgeroepen die zich komende maandag in Zeist melden.

Oranje speelt zaterdag 18 november in de Arena tegen Ierland en dinsdag 21 november uit tegen Gibraltar

De volgende spelers behoren tot de definitieve spelersgroep:

Nathan Aké (Manchester City), Steven Bergwijn (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Girona FC), Brian Brobbey (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (Brentford), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Jorrel Hato (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (RB Leipzig), Calvin Stengs (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim) en Mats Wieffer (Feyenoord).